Військового з Волині нагородили орденом «За заслуги»

Василя Омельченка з Волині Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.



Про це повідомляють на сторінці у



"Справжній патріот України, учасник бойових дій, дворазовий чемпіон Invictus Games, курсовий офіцер Військового інституту танкових військ Василь Омельченко отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня від Президента України!!! Вітаємо!!! Так тримати!", - йдеться в повідомленні.



Василь — ветеран АТО. У 2014 році, будучи студентом факультету військової підготовки Запорізького національного технічного університету, Василь Омельченко пішов на війну. Він відчув, що «настав час віддати борг Батьківщині». Влітку він, механік-водій танку, потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила в танк. Василь отримав серйозну контузію та невдовзі опинився в лікарні.



Після курсу лікування Василь повернувся до навчання та зайнявся легкою атлетикою.



Волинянин здобув дві медалі на «Іграх Нескорених» в Австралії у 2018 році.





ДОВІДКОВО: Орденом «За заслуги» нагороджуються громадяни України за видатні особисті досягнення в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасника бойових дійз Волині Президент Українинагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці військового."Справжній патріот України, учасник бойових дій, дворазовий чемпіон Invictus Games, курсовий офіцер Військового інституту танкових військ Василь Омельченко отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня від Президента України!!! Вітаємо!!! Так тримати!", - йдеться в повідомленні.Василь — ветеран АТО. У 2014 році, будучи студентом факультету військової підготовки Запорізького національного технічного університету, Василь Омельченко пішов на війну. Він відчув, що «настав час віддати борг Батьківщині». Влітку він, механік-водій танку, потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила в танк. Василь отримав серйозну контузію та невдовзі опинився в лікарні.Після курсу лікування Василь повернувся до навчання та зайнявся легкою атлетикою.Волинянин здобув дві медалі на «Іграх Нескорених» в Австралії у 2018 році.Орденом «За заслуги» нагороджуються громадяни України за видатні особисті досягнення в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності.

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