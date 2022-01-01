вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині закривають шахту №9 : що буде на місці копальні

На Волині закривають шахту №9 : що буде на місці копальні
Шахта №9, яка розміщена на території Литовезької громади Володимир-Волинського району, повинна бути ліквідована. У зв’язку з цим бюджет громади втратить 7-8 мільйонів.

Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі 10 лютого розповіла голова Литовезької громади Олена Касянчук.

«У червні вийшов наказ про ліквідацію шахти №9, у якому розписані чіткі дії, які повинен виконувати директор підприємства. Згідно з цим наказом 31 грудня 2022 року шахта має бути уже ліквідована. Але це довгий процес. Не може шахта сьогодні працювати, а завтра уже ні. І наскільки мені відомо, директор підприємства працює над тим, щоб продовжити термін до травня 2023 року. Ми надіємося, що це йому вдасться», – повідомила голова.

За її словами, якщо ж підприємство таки закриється, то в бюджеті громади утвориться діра у 7-8 мільйонів, а це половина власних надходжень.

«Коли ми складали бюджет на 2022 рік, то ми вже складали його за мінусом 3 мільйонів гривень, тому що працівники на 9-й шахті вже скоротилися, і ми недоотримали досить велику частку ПДФО», – зазначила Олена Касянчук.

Вона розповіла, що у громаді працюють над тим, щоб усе державне майно, яке знаходиться на території шахти №9, перейшло в комунальну власність.

«Зараз на майданчику Prozorro оголошений тендер щодо розробки проєктно-кошторисної документації з ліквідації шахти №9. А ми спільно з директором напрацьовуємо свої пропозиції, які б врахували у цій проєктно-кошторисній документації. Наприклад, щодо можливого будівництва там елеватору чи, можливо, якогось іншого підприємства сільськогосподарського або фермерського напрямку», – зауважила голова громади.

«Ставлю собі завданням не дати зруйнувати всю інфраструктуру, яка є на цьому індустріальному майданчику. Адже тут є абсолютно всі комунікації: залізниця, дві потужні свердловини, електростанція. І це перевага для потенційного інвестора. До того ж це підприємство близько до кордону і до траси державного значення Р-15», – додала Олена Касянчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир, шахта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відбійники-убивці: чому дорожні конструкції пронизують автомобілі наскрізь. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
На Волині закривають шахту №9 : що буде на місці копальні
Сьогодні, 10:59
Військового з Волині нагородили орденом «За заслуги»
Сьогодні, 10:15
Понад тисячу хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:33
За добу в Україні виявили 38 212 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію Волинський викладач отримуватиме президентську стипендію
Сьогодні, 07:31
Тричі за день зловили п’яним за кермом: на Волині судили горе-водія Тричі за день зловили п’яним за кермом: на Волині судили горе-водія
11 лютий, 19:30
У школах Володимира встановлюють апарати для очищення повітря У школах Володимира встановлюють апарати для очищення повітря
10 лютий, 06:29
Українські компанії почали використовувати нову назву перейменованого волинського міста Українські компанії почали використовувати нову назву перейменованого волинського міста
10 лютий, 02:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відбійники-убивці: чому дорожні конструкції пронизують автомобілі наскрізь. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині закривають шахту №9 : що буде на місці копальні
Сьогодні, 10:59
 0
Військового з Волині нагородили орденом «За заслуги»
Сьогодні, 10:15
 0
Понад тисячу хворих та 8 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:33
 0
За добу в Україні виявили 38 212 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8