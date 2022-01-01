На Волині закривають шахту №9 : що буде на місці копальні
Сьогодні, 10:59
Шахта №9, яка розміщена на території Литовезької громади Володимир-Волинського району, повинна бути ліквідована. У зв’язку з цим бюджет громади втратить 7-8 мільйонів.
Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі 10 лютого розповіла голова Литовезької громади Олена Касянчук.
«У червні вийшов наказ про ліквідацію шахти №9, у якому розписані чіткі дії, які повинен виконувати директор підприємства. Згідно з цим наказом 31 грудня 2022 року шахта має бути уже ліквідована. Але це довгий процес. Не може шахта сьогодні працювати, а завтра уже ні. І наскільки мені відомо, директор підприємства працює над тим, щоб продовжити термін до травня 2023 року. Ми надіємося, що це йому вдасться», – повідомила голова.
За її словами, якщо ж підприємство таки закриється, то в бюджеті громади утвориться діра у 7-8 мільйонів, а це половина власних надходжень.
«Коли ми складали бюджет на 2022 рік, то ми вже складали його за мінусом 3 мільйонів гривень, тому що працівники на 9-й шахті вже скоротилися, і ми недоотримали досить велику частку ПДФО», – зазначила Олена Касянчук.
Вона розповіла, що у громаді працюють над тим, щоб усе державне майно, яке знаходиться на території шахти №9, перейшло в комунальну власність.
«Зараз на майданчику Prozorro оголошений тендер щодо розробки проєктно-кошторисної документації з ліквідації шахти №9. А ми спільно з директором напрацьовуємо свої пропозиції, які б врахували у цій проєктно-кошторисній документації. Наприклад, щодо можливого будівництва там елеватору чи, можливо, якогось іншого підприємства сільськогосподарського або фермерського напрямку», – зауважила голова громади.
«Ставлю собі завданням не дати зруйнувати всю інфраструктуру, яка є на цьому індустріальному майданчику. Адже тут є абсолютно всі комунікації: залізниця, дві потужні свердловини, електростанція. І це перевага для потенційного інвестора. До того ж це підприємство близько до кордону і до траси державного значення Р-15», – додала Олена Касянчук.
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Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі 10 лютого розповіла голова Литовезької громади Олена Касянчук.
«У червні вийшов наказ про ліквідацію шахти №9, у якому розписані чіткі дії, які повинен виконувати директор підприємства. Згідно з цим наказом 31 грудня 2022 року шахта має бути уже ліквідована. Але це довгий процес. Не може шахта сьогодні працювати, а завтра уже ні. І наскільки мені відомо, директор підприємства працює над тим, щоб продовжити термін до травня 2023 року. Ми надіємося, що це йому вдасться», – повідомила голова.
За її словами, якщо ж підприємство таки закриється, то в бюджеті громади утвориться діра у 7-8 мільйонів, а це половина власних надходжень.
«Коли ми складали бюджет на 2022 рік, то ми вже складали його за мінусом 3 мільйонів гривень, тому що працівники на 9-й шахті вже скоротилися, і ми недоотримали досить велику частку ПДФО», – зазначила Олена Касянчук.
Вона розповіла, що у громаді працюють над тим, щоб усе державне майно, яке знаходиться на території шахти №9, перейшло в комунальну власність.
«Зараз на майданчику Prozorro оголошений тендер щодо розробки проєктно-кошторисної документації з ліквідації шахти №9. А ми спільно з директором напрацьовуємо свої пропозиції, які б врахували у цій проєктно-кошторисній документації. Наприклад, щодо можливого будівництва там елеватору чи, можливо, якогось іншого підприємства сільськогосподарського або фермерського напрямку», – зауважила голова громади.
«Ставлю собі завданням не дати зруйнувати всю інфраструктуру, яка є на цьому індустріальному майданчику. Адже тут є абсолютно всі комунікації: залізниця, дві потужні свердловини, електростанція. І це перевага для потенційного інвестора. До того ж це підприємство близько до кордону і до траси державного значення Р-15», – додала Олена Касянчук.
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