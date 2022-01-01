Відбійники-убивці: чому дорожні конструкції пронизують автомобілі наскрізь. ВІДЕО





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У листопаді минулого року на львівській трасі відбійник пронизав автомобіль наскрізь. У ДТП загинув футбольний тренер. На Сумщині водій не впорався з кермуванням та врізався в огородження. Із п’яти пасажирів четверо загинули на місці. Ще одна схожа аварія під Києвом – загинуло двоє людей. У всіх випадках водії перевищили швидкість, не впоралися з кермуванням, відволіклися чи заснули.



Історій про проштрикнуті відбійниками автомобілі, на жаль, багато. Ідентична аварія трапилася й у Липинах під Луцьком.



Цей день водій впевнено може називати своїм другим днем народження. Один за одним машина зносила стовпці відбійника. Сама ж металева смуга пройшла через бампер, знесла скло та дах. До голови кермувальника лишалися сантиметри.



Відбійники на цій ділянці стоять уже років з 15. Аварії були, але метал не пронизував транспорт наскрізь.



«У відбійник в’їжджали, але відбійник і слугує для того, щоб машина в подальшому не в’їхала в двір, у паркан. А тут, я думаю, швидкість», – каже виконроб «Луцькавтодорсервіс» Михайло Голець.



Хто бачив момент зіткнення, запевняє, що швидкість не була великою. Що би не було, інакше, як удачею цей випадок не назвеш. Водій обійшовся дірявим рукавом куртки, розбитим авто і штрафом у тридцять тисяч гривень за пошкоджений відбійник. Можна сказати, жахлива історія завершилася хепі-ендом.



Але чому в усіх цих випадках відбійники саме проштрикують автівки? Можливо, справа не тільки в неуважних водіях, а й у самих конструкціях?



«Безумовно, водій помилився: відволікся чи заснув, я не знаю. Але мені здається, що наслідки можна було мінімізувати, якби цей відбійник не починався просто краєм, а плавно піднімався на свій рівень», – висловився водій Максим Харченко.



Яким має бути дорожнє огородження і як правильно його встановлювати – пише Державний стандарт України. Кінці й початки мають поступово занижуватися до землі. А ще повинні бути відведені в бік від дороги.



За словами заступника начальника служби автомобільних доріг на Волині Юрія Ришкевича, у Липинах, де сталася аварія, порушень не було.



«Бар’єрне огородження обладнане такими лопатками, і вони загнуті якраз в бік з’їзду. Те, що сталося в цьому випадку, – це просто, напевно, необережність. Була б менша швидкість – такого б не було. Це перший такий прецедент на Волині», – пояснює він.



За словами Ришкевича, заводити кінці у землю у випадках частих розривів у відбійниках не слід, адже тоді буде багато порожніх місць.



Як же тоді уникнути гострих кінців, які наскрізь пронизують машини? Данило Яловенко досліджує дорожню інфраструктуру, зокрема за кордоном. Каже, наше огородження, можливо, і встановлене без порушень, але не зовсім правильно. Добре, коли кінець відбійника не просто загнутий, а повністю повертає і заходить у вулицю, з якої він починається.



«Зазвичай є якийсь розрив, наприклад, це вулиця, і має оця дуга заходити в ту вулицю. Тобто щоб зіткнення з гострим кутом не було», – розповів Данило Яловенко.



Волинські відбійники не ідеальні, але добре, що є і такі. У деяких місцях немає навіть загнутих лопаток. Лише гостро обрізаний метал. А іноді розділова смуга узагалі розпочинається з тупого бетону, який мав би плавно доходити до землі.



За словами Юрія Ришкевича, яким буде огородження на тій чи іншій ділянці – залежить ще й від проєктантів, які працюють на будівництві. А ті часто намагаються зекономити на огородженні. Саме тому метал іноді надто тонкий, а необхідних загинів на кінцях може й не бути.



«Ціна металобрухту навіть зросла, не те що сам метал. Подорожчали паливно-мастильні матеріали. Все це впливає на вартість матеріалу», – каже Юрій Ришкевич.



Про сучасніше і безпечніше огородження дорожники, кажуть, знають і працюють над оновленням, але встановлювати його якщо і будуть, то тільки на швидкісних трасах. У селах, запевняють, це не передбачено.



Тим часом проблема з огородженням є не тільки в Україні. Ідентичні аварії із пронизаними машинами трапляються у всьому світі. Деякі країни частково знайшли вихід. Наприклад, у Південній Кореї розробили роликовий відбійник, який у випадку зіткнення, повертає автомобіль на дорогу. Енергопоглинаюче бар’єрне огородження або те, що деформується під час удару.



Тож, можливо, і українським дорожникам слід переймати закордонний досвід. Адже, як виявляється, правильно – не завжди безпечно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не вберігають, а вбивають. Аварії, де відбійники наскрізь пронизують автомобілі, на жаль, не рідкість. Нещодавно така сталася під Луцьком. Металева смуга пройшла біля голови водія і дивом не зачепила його. Перша причина, звісно, неуважність кермувальника, який відволікається під час їзди чи засинає. Але чому дорожнє огородження, яке мало би рятувати, часто робить ще гірше?Про це пише 12 канал У листопаді минулого року на львівській трасі відбійник пронизав автомобіль наскрізь. У ДТП загинув футбольний тренер. На Сумщині водій не впорався з кермуванням та врізався в огородження. Із п’яти пасажирів четверо загинули на місці. Ще одна схожа аварія під Києвом – загинуло двоє людей. У всіх випадках водії перевищили швидкість, не впоралися з кермуванням, відволіклися чи заснули.Історій про проштрикнуті відбійниками автомобілі, на жаль, багато. Ідентична аварія трапилася й у Липинах під Луцьком.Цей день водій впевнено може називати своїм другим днем народження. Один за одним машина зносила стовпці відбійника. Сама ж металева смуга пройшла через бампер, знесла скло та дах. До голови кермувальника лишалися сантиметри.Відбійники на цій ділянці стоять уже років з 15. Аварії були, але метал не пронизував транспорт наскрізь.«У відбійник в’їжджали, але відбійник і слугує для того, щоб машина в подальшому не в’їхала в двір, у паркан. А тут, я думаю, швидкість», – каже виконроб «Луцькавтодорсервіс»Хто бачив момент зіткнення, запевняє, що швидкість не була великою. Що би не було, інакше, як удачею цей випадок не назвеш. Водій обійшовся дірявим рукавом куртки, розбитим авто і штрафом у тридцять тисяч гривень за пошкоджений відбійник. Можна сказати, жахлива історія завершилася хепі-ендом.Але чому в усіх цих випадках відбійники саме проштрикують автівки? Можливо, справа не тільки в неуважних водіях, а й у самих конструкціях?«Безумовно, водій помилився: відволікся чи заснув, я не знаю. Але мені здається, що наслідки можна було мінімізувати, якби цей відбійник не починався просто краєм, а плавно піднімався на свій рівень», – висловився водійЯким має бути дорожнє огородження і як правильно його встановлювати – пише Державний стандарт України. Кінці й початки мають поступово занижуватися до землі. А ще повинні бути відведені в бік від дороги.За словами заступника начальника служби автомобільних доріг на Волині, у Липинах, де сталася аварія, порушень не було.«Бар’єрне огородження обладнане такими лопатками, і вони загнуті якраз в бік з’їзду. Те, що сталося в цьому випадку, – це просто, напевно, необережність. Була б менша швидкість – такого б не було. Це перший такий прецедент на Волині», – пояснює він.За словами Ришкевича, заводити кінці у землю у випадках частих розривів у відбійниках не слід, адже тоді буде багато порожніх місць.Як же тоді уникнути гострих кінців, які наскрізь пронизують машини? Данило Яловенко досліджує дорожню інфраструктуру, зокрема за кордоном. Каже, наше огородження, можливо, і встановлене без порушень, але не зовсім правильно. Добре, коли кінець відбійника не просто загнутий, а повністю повертає і заходить у вулицю, з якої він починається.«Зазвичай є якийсь розрив, наприклад, це вулиця, і має оця дуга заходити в ту вулицю. Тобто щоб зіткнення з гострим кутом не було», – розповів Данило Яловенко.Волинські відбійники не ідеальні, але добре, що є і такі. У деяких місцях немає навіть загнутих лопаток. Лише гостро обрізаний метал. А іноді розділова смуга узагалі розпочинається з тупого бетону, який мав би плавно доходити до землі.За словами Юрія Ришкевича, яким буде огородження на тій чи іншій ділянці – залежить ще й від проєктантів, які працюють на будівництві. А ті часто намагаються зекономити на огородженні. Саме тому метал іноді надто тонкий, а необхідних загинів на кінцях може й не бути.«Ціна металобрухту навіть зросла, не те що сам метал. Подорожчали паливно-мастильні матеріали. Все це впливає на вартість матеріалу», – каже Юрій Ришкевич.Про сучасніше і безпечніше огородження дорожники, кажуть, знають і працюють над оновленням, але встановлювати його якщо і будуть, то тільки на швидкісних трасах. У селах, запевняють, це не передбачено.Тим часом проблема з огородженням є не тільки в Україні. Ідентичні аварії із пронизаними машинами трапляються у всьому світі. Деякі країни частково знайшли вихід. Наприклад, у Південній Кореї розробили роликовий відбійник, який у випадку зіткнення, повертає автомобіль на дорогу. Енергопоглинаюче бар’єрне огородження або те, що деформується під час удару.Тож, можливо, і українським дорожникам слід переймати закордонний досвід. Адже, як виявляється, правильно – не завжди безпечно.

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