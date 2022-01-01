На Волині онкохворим діткам збирають подарунки у «коробку хоробрості»
Сьогодні, 13:40
Благодійна акція "Коробка хоробрості" - це те, що допоможе діткам з Волинського обласного онкогематологічного відділення побороти сльози та біль від медичних маніпуляцій легше. Кожна дитинка з відділення, після уколу (тощо) отримає маленький приз з коробки за свою хоробрість, саме тому вона так і називається "Коробка хоробрості".
Про це у Фейсбуці пише Роксолана Несторук.
"Нам лише залишається наповнити ці ящички дрібними подарунками, які зможуть потішити малих пацієнтів в стінах лікарні. До акції долучаються небайдужі добрі серця", - зазначає Роксолана Нестерук.
Де можна знайти наші коробки:
"Офіс центр": вул.Кривий Вал, 31
Магазин Єврошоп: м.Рожище, вул.Незалежності, 48/5
Центр здоров'я Well.U: вул.Єршова, 9А
ЛНТУ, Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кав'ярня SOVA: вул.Кравчука, напроти Формули та вул.Привокзальна, 1
Спортивна академія «ANT Sport Health Academy»: вул.Ковельська, 40
Медичний центр лікаря Цюха: вул.Ковельська, 16
Салон краси Perfect: вул.Липинського, 11
Магазин побутової хімії та косметики "Чисто Свіжо":
вул.Володимирська, 91б та вул.Конякіна, 7а
Мережа піцерій Фелічіта у Луцьку:
-пр.Соборності, 11
-вул.Стрілецька, 11
-пр.Волі, 11
-вул.Винниченка, 2
-вул.І.Франка, 3
Салон краси БУТІК: пр.Волі, 11
Магазин упаковки "Boxy": вул.Гребінки, 12
Також до акції долучаються (лише для вихованців та працівників):
▫️ДНЗ №42 "Росинка" (с.Дачне)
▫️Луцька СЗОШ №1
Коробки з наклейками знаходяться практично за всіма адресами, якщо на момент коробочки ще нема, завжди можна залишити подаруночки на локаціях в працівників.
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Про це у Фейсбуці пише Роксолана Несторук.
"Нам лише залишається наповнити ці ящички дрібними подарунками, які зможуть потішити малих пацієнтів в стінах лікарні. До акції долучаються небайдужі добрі серця", - зазначає Роксолана Нестерук.
Де можна знайти наші коробки:
"Офіс центр": вул.Кривий Вал, 31
Магазин Єврошоп: м.Рожище, вул.Незалежності, 48/5
Центр здоров'я Well.U: вул.Єршова, 9А
ЛНТУ, Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кав'ярня SOVA: вул.Кравчука, напроти Формули та вул.Привокзальна, 1
Спортивна академія «ANT Sport Health Academy»: вул.Ковельська, 40
Медичний центр лікаря Цюха: вул.Ковельська, 16
Салон краси Perfect: вул.Липинського, 11
Магазин побутової хімії та косметики "Чисто Свіжо":
вул.Володимирська, 91б та вул.Конякіна, 7а
Мережа піцерій Фелічіта у Луцьку:
-пр.Соборності, 11
-вул.Стрілецька, 11
-пр.Волі, 11
-вул.Винниченка, 2
-вул.І.Франка, 3
Салон краси БУТІК: пр.Волі, 11
Магазин упаковки "Boxy": вул.Гребінки, 12
Також до акції долучаються (лише для вихованців та працівників):
▫️ДНЗ №42 "Росинка" (с.Дачне)
▫️Луцька СЗОШ №1
Коробки з наклейками знаходяться практично за всіма адресами, якщо на момент коробочки ще нема, завжди можна залишити подаруночки на локаціях в працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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