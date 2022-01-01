На Волині онкохворим діткам збирають подарунки у «коробку хоробрості»





Про це у Роксолана Несторук.



"Нам лише залишається наповнити ці ящички дрібними подарунками, які зможуть потішити малих пацієнтів в стінах лікарні. До акції долучаються небайдужі добрі серця", - зазначає Роксолана Нестерук.



Де можна знайти наші коробки:



"Офіс центр": вул.Кривий Вал, 31



Магазин Єврошоп: м.Рожище, вул.Незалежності, 48/5



Центр здоров'я Well.U: вул.Єршова, 9А



ЛНТУ, Факультет митної справи, матеріалів та технологій



Кав'ярня SOVA: вул.Кравчука, напроти Формули та вул.Привокзальна, 1



Спортивна академія «ANT Sport Health Academy»: вул.Ковельська, 40



Медичний центр лікаря Цюха: вул.Ковельська, 16



Салон краси Perfect: вул.Липинського, 11



Магазин побутової хімії та косметики "Чисто Свіжо":

вул.Володимирська, 91б та вул.Конякіна, 7а



Мережа піцерій Фелічіта у Луцьку:



-пр.Соборності, 11

-вул.Стрілецька, 11

-пр.Волі, 11

-вул.Винниченка, 2

-вул.І.Франка, 3



Салон краси БУТІК: пр.Волі, 11



Магазин упаковки "Boxy": вул.Гребінки, 12



Також до акції долучаються (лише для вихованців та працівників):



▫️ДНЗ №42 "Росинка" (с.Дачне)

▫️Луцька СЗОШ №1



Коробки з наклейками знаходяться практично за всіма адресами, якщо на момент коробочки ще нема, завжди можна залишити подаруночки на локаціях в працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійна акція "Коробка хоробрості" - це те, що допоможе діткам з Волинського обласного онкогематологічного відділення побороти сльози та біль від медичних маніпуляцій легше. Кожна дитинка з відділення, після уколу (тощо) отримає маленький приз з коробки за свою хоробрість, саме тому вона так і називається "Коробка хоробрості".Про це у Фейсбуці пише"Нам лише залишається наповнити ці ящички дрібними подарунками, які зможуть потішити малих пацієнтів в стінах лікарні. До акції долучаються небайдужі добрі серця", - зазначає Роксолана Нестерук."Офіс центр": вул.Кривий Вал, 31Магазин Єврошоп: м.Рожище, вул.Незалежності, 48/5Центр здоров'я Well.U: вул.Єршова, 9АЛНТУ, Факультет митної справи, матеріалів та технологійКав'ярня SOVA: вул.Кравчука, напроти Формули та вул.Привокзальна, 1Спортивна академія «ANT Sport Health Academy»: вул.Ковельська, 40Медичний центр лікаря Цюха: вул.Ковельська, 16Салон краси Perfect: вул.Липинського, 11Магазин побутової хімії та косметики "Чисто Свіжо":вул.Володимирська, 91б та вул.Конякіна, 7аМережа піцерій Фелічіта у Луцьку:-пр.Соборності, 11-вул.Стрілецька, 11-пр.Волі, 11-вул.Винниченка, 2-вул.І.Франка, 3Салон краси БУТІК: пр.Волі, 11Магазин упаковки "Boxy": вул.Гребінки, 12Також до акції долучаються (лише для вихованців та працівників):▫️ДНЗ №42 "Росинка" (с.Дачне)▫️Луцька СЗОШ №1Коробки з наклейками знаходяться практично за всіма адресами, якщо на момент коробочки ще нема, завжди можна залишити подаруночки на локаціях в працівників.

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