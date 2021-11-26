Модернізація: у школах Голобської громади замінюють старі вікна. ВІДЕО





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Школі у селі Бруховичі – понад 60 років. Про комфорт учнів тут дбали, як могли. Старі вікна в одному з приміщень утепляли своїми силами:



“Кожного року такий був дискомфорт з цими вікнами, оббивали по-різному, клейонкою бувало, різними способами старалися утеплити, бо бувало вітер дуже дув, дуже було холодно”, – каже вчитель фізичної культури школа села Бруховичі Олександр Чубара.



Минулоріч ситуацію вдалося змінити.



“Колишні вікна прослужили багато років, вийшли з ладу, десь вже було некомфортно в навчальних кабінетах, тому ми звернулися до народного депутата Степана Івахіва з проханням посприяти у виділенні коштів на соціально-економічний розвиток території. Степан Петрович відгукнувся”, – розповідає Сергій Гарбарук, голова Голобської громади.



Завдяки сприянню Степана Івахіва Голобській громаді виділили кошти із фонду соціально-економічного розвитку. Більше 70 тисяч залучили для школи у Бруховичах, там замінили вісім вікон у харчоблоці.



“Завдяки Степану Івахіву в нас з’явилися гарні, затишні вікна, тепер діткам набагато тепліше стало їсти, нам теж само стало тепліше працювати. Дуже дякуємо за такі гарні вікна”, – каже кухарка шкільної їдальні Надія Пасочник.



Віджили своє і шкільні вікна у Радошині. Тут навчається 121 учень з чотирьох сіл. На заміну вікон для навчального закладу виділили майже 300 тисяч гривень.



“В 2021 році замінили ми 19 вікон і на сьогоднішній день маємо ще потребу в заміні 25 вікон. Школа побудована у 1993 році, звісно, що з заміною вікон, тепловий режим в школі значно покращився”, – каже директор ЗОШ І-ІІІ ст. села Радошин Михайло Щесюк.



Більше 20 вікон замінили і в опорному навчальному закладі Голобської громади. На це витратили понад 400 тисяч гривень. Ще 30 нових конструкцій встановлять цьогоріч.



“В навчальних кабінетах дуже тепло, дуже комфортно. Ми дуже вдячні народному депутату Івахіву за те, що він прислухається до тих потреб, які є на його окрузі “, – зауважив голова Голобської громади Сергій Гарбарук.



Над комфортом для учнів продовжують працювати. Решту старих вікон у навчальних закладах Голобської громади замінять у 2022 році.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є чимало старих шкіл, де через зношеність будівель учням доводиться терпіти певні незручності. Серед найбільших проблем – старі дерев’яні вікна, через які виходить тепло. Вирішувати цю проблему взялися у навчальних закладах Голобської громади.Про це пише 12 канал Школі у селі Бруховичі – понад 60 років. Про комфорт учнів тут дбали, як могли. Старі вікна в одному з приміщень утепляли своїми силами:“Кожного року такий був дискомфорт з цими вікнами, оббивали по-різному, клейонкою бувало, різними способами старалися утеплити, бо бувало вітер дуже дув, дуже було холодно”, – каже вчитель фізичної культури школа села Бруховичі Олександр Чубара.Минулоріч ситуацію вдалося змінити.“Колишні вікна прослужили багато років, вийшли з ладу, десь вже було некомфортно в навчальних кабінетах, тому ми звернулися до народного депутата Степана Івахіва з проханням посприяти у виділенні коштів на соціально-економічний розвиток території. Степан Петрович відгукнувся”, – розповідає, голова Голобської громади.Завдяки сприяннюГолобській громаді виділили кошти із фонду соціально-економічного розвитку. Більше 70 тисяч залучили для школи у Бруховичах, там замінили вісім вікон у харчоблоці.“Завдяки Степану Івахіву в нас з’явилися гарні, затишні вікна, тепер діткам набагато тепліше стало їсти, нам теж само стало тепліше працювати. Дуже дякуємо за такі гарні вікна”, – каже кухарка шкільної їдальні Надія Пасочник.Віджили своє і шкільні вікна у Радошині. Тут навчається 121 учень з чотирьох сіл. На заміну вікон для навчального закладу виділили майже 300 тисяч гривень.“В 2021 році замінили ми 19 вікон і на сьогоднішній день маємо ще потребу в заміні 25 вікон. Школа побудована у 1993 році, звісно, що з заміною вікон, тепловий режим в школі значно покращився”, – каже директор ЗОШ І-ІІІ ст. села РадошинБільше 20 вікон замінили і в опорному навчальному закладі Голобської громади. На це витратили понад 400 тисяч гривень. Ще 30 нових конструкцій встановлять цьогоріч.“В навчальних кабінетах дуже тепло, дуже комфортно. Ми дуже вдячні народному депутату Івахіву за те, що він прислухається до тих потреб, які є на його окрузі “, – зауважив голова Голобської громади Сергій Гарбарук.Над комфортом для учнів продовжують працювати. Решту старих вікон у навчальних закладах Голобської громади замінять у 2022 році.

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