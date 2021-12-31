«Гроші з бюджету Підгайців повинні йти не тільки на премії чиновникам», – звіт депутата В‘ячеслава Разумовського
Сьогодні, 14:50
Одним з обов’язків кожного депутата є щорічний звіт про роботу.
Над чим саме протягом першого року каденції працювали депутати Підгайцівської громади з фракції “За майбутнє”, у відеозвіті розповів керівник фракції В‘ячеслав Разумовський.
За його словами, основним пріоритетом стала боротьба з корупцією, зокрема, контроль за якістю виконаних робіт при ремонтах доріг і вулиць та закупівлі за завищеними цінами. Зокрема, вдалося виявити системні порушення і з цього приводу розпочаті кримінальні провадження, а деякі факти уже розглядаються в суді.
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Над чим саме протягом першого року каденції працювали депутати Підгайцівської громади з фракції “За майбутнє”, у відеозвіті розповів керівник фракції В‘ячеслав Разумовський.
За його словами, основним пріоритетом стала боротьба з корупцією, зокрема, контроль за якістю виконаних робіт при ремонтах доріг і вулиць та закупівлі за завищеними цінами. Зокрема, вдалося виявити системні порушення і з цього приводу розпочаті кримінальні провадження, а деякі факти уже розглядаються в суді.
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