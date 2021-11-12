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На Волині горе-батькові присудили 80 годин громадських робіт за несплату аліментів

На Волині горе-батькові присудили 80 годин громадських робіт за несплату аліментів
На Іваничівщині чоловік не платив аліменти своїй колишній дружині, яка після розлучення виховувала малолітнього сина. Суд покарав горе-батька громадськими роботами.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області від 4-го лютого, пише БУГ.

Як вбачається із матеріалів справи, заборгованість чоловіка зі сплати аліментів, з часу пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, виникла в період з 11-го жовтня 2011 року до грудня 2021 року.

Так, чоловік мав щомісячно сплачувати екс-дружині на утримання спільного сина, починаючи з 11-го жовтня 2011 року до досягнення старшою дитиною повноліття 1/4 частину з усіх видів свого заробітку.

Однак чоловік умисно не виконав рішення Іваничівського районного суду, злісно ухилився від сплати аліментів, грошових коштів на утримання дітей не виплачував та іншої допомоги їм не надавав. Відтак, опинився на лаві підсудних.

Відтак, проти горе-батька порушили кримінальне провадження ч. 1 ст. 164 КК України (Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей).

До слова, загальна заборгованість зі сплати аліментів станом на 30-те вересня 2020 року становила 112 тисяч 178 гривень.

Під час засідання суду чоловік визнав свою вину, розкаявся у вчиненому ним правопорушенні та сприяв розкриттю злочину.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка виним та призначив покарання у вигляді 80 годин громадських робіт.

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Теги: Волинь, аліменти, покарання
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