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У Луцьку відбудеться захід, де збиратимуть гроші для дівчинки з СМА

У Луцьку відбудеться захід, де збиратимуть гроші для дівчинки з СМА
27 лютого у Луцьку відбудеться Charity Fest на підтримку 2-річної ковельчанки Уляни Гірук, якій лікарі поставили страшний діагноз: спінальна м’язова атрофія, тип 1 (хвороба Вердніга-Гофмана), аутосомно-рецесивний тип успадкування. Придбати квитки на фест можна за кошти «єПідтримки».

Про це повідомили волонтери на фейсбук-сторінці Улянки.

«Друзі, хочеться повідомити класну новину! Нарешті є можливість витратити е-тисячу на благодійність для Уляни. Сотні разів хочеться сказати кожному з вас «дякую». Щодня ми бачимо і відчуваємо вашу шалену підтримку. І наші волонтери влаштували ще одну можливість допомогти дівчинці», – йдеться у дописі.

Захід відбудеться у музеї Корсаків. Якщо немає змоги прийти, можна придбати квитки через Karabas.com. Саме тут можна розрахуватися грошима з «єПідтримки».

«Посилання на придбання квитків буде закріплено у таплінк в шапці профілю. Просто перейдіть на сайт та оберіть блок "У Уляни «єПідтримка», – йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, дівчинка, СМА
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