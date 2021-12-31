У Луцьку відбудеться захід, де збиратимуть гроші для дівчинки з СМА





Про це повідомили волонтери на



«Друзі, хочеться повідомити класну новину! Нарешті є можливість витратити е-тисячу на благодійність для Уляни. Сотні разів хочеться сказати кожному з вас «дякую». Щодня ми бачимо і відчуваємо вашу шалену підтримку. І наші волонтери влаштували ще одну можливість допомогти дівчинці», – йдеться у дописі.



Захід відбудеться у музеї Корсаків. Якщо немає змоги прийти, можна придбати квитки через Karabas.com. Саме тут можна розрахуватися грошима з «єПідтримки».



«Посилання на придбання квитків буде закріплено у таплінк в шапці профілю. Просто перейдіть на сайт та оберіть блок "У Уляни «єПідтримка», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 лютого у Луцьку відбудеться Charity Fest на підтримку 2-річної ковельчанки Уляни Гірук, якій лікарі поставили страшний діагноз : спінальна м’язова атрофія, тип 1 (хвороба Вердніга-Гофмана), аутосомно-рецесивний тип успадкування. Придбати квитки на фест можна за кошти «єПідтримки».Про це повідомили волонтери на фейсбук-сторінці Улянки.«Друзі, хочеться повідомити класну новину! Нарешті є можливість витратити е-тисячу на благодійність для Уляни. Сотні разів хочеться сказати кожному з вас «дякую». Щодня ми бачимо і відчуваємо вашу шалену підтримку. І наші волонтери влаштували ще одну можливість допомогти дівчинці», – йдеться у дописі.Захід відбудеться у музеї Корсаків. Якщо немає змоги прийти, можна придбати квитки через Karabas.com. Саме тут можна розрахуватися грошима з «єПідтримки».«Посилання на придбання квитків буде закріплено у таплінк в шапці профілю. Просто перейдіть на сайт та оберіть блок "У Уляни «єПідтримка», – йдеться у дописі.

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