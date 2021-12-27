На Черкащині на Дніпрі відкололась крижина, на якій перебувало до 200 рибалок





Про це повідомляє



"12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Рибалка, який зателефонував до служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що для порятунку людей на місце події було направлено рятувальників-водолазів та водний патруль поліції. Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега.



Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок.Про це повідомляє ДСНС "12 лютого о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в Золотоніському районі, неподалік села Москаленки, в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Рибалка, який зателефонував до служби порятунку, розповів, що подія сталась на траверсі насосної станції, крижина дрейфує в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що для порятунку людей на місце події було направлено рятувальників-водолазів та водний патруль поліції. Станом на 11:15 двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, також близько 100 людей самостійно пішки дісталися берега.Постраждалих немає, до медичних працівників звернень за допомогою не було.

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