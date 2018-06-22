«У нас танків не буде. Будуть диверсійні групи», – атовець про можливий сценарій воєнних дій у Луцьку

Павло Скшетуський описав, яким може бути сценарій ймовірного вторгнення на Волинь з боку Білорусі. Він наголошує, що у сучасних умовах війна не буде такою, як у фільмах і як ми її собі уявляємо. Також він дав поради, як при цьому діяти цивільному населенню.



Про це йшлося у програмі «Відкрита студія» на



Як можуть розвиватися події



«Це не часи Першої світової або Середньовіччя, де армія йде на конях і займає певну територію. Якщо броньовані колони десь у районі Ратного переходять кордон, то це говорить не про те, що наступ йде, і Ратне чи якесь село вже взяли.



Якщо колона пройшла хоча би до Ратного, то військкомат і райвідділ поліції у Ковелі вже зайняті. Військовий аеродром під Луцьком розбомблений. А луцький військкомат зайнятий десантом, який сидить і чекає, коли хтось туди прибіжить, бо раптом там зброєю можна розжитися. Мобільного зв’язку немає. Оце війна. Оце наступ.



Якщо люди думають, що усе буде, як у фільмах… То – не буде! Сучасна війна – це зовсім інше. Так, танкові колони йдуть, наступають. Але перед ними певні стратегічні речі, наприклад, мости, вже зайняті. Ви помилятиметеся, якщо будете думати: там йде колона, значить, за півтори години я встигну зірвати чи підпалити міст. Ні, він вже у той час буде зайнятий ворогом, і туди бігти вже не варто.



Не варто думати, що встигнете втекти у Польщу. Навіть якщо за пів години зібралися і виїхали з Луцька в бік Любомля, а з боку Ратного в цей час наступають, то десь у районі Ковеля ви з ними зустрінетеся. До того ж це буде паніка, як результат, на дорозі – багато ДТП.



Та і в Луцьку все зупиниться: мобільного зв’язку нема, на дорогах ДТП, бо паніка, всі кудись тікають.



Взагалі працюватимуть диверсійні групи. Ви не побачите танків на проспекті Відродження чи Волі. Ви побачите диверсантів. Або й не побачите, а почуєте», – каже Павло Скшетуський.



Що робити людям



«Не піддаватися паніці! Не треба бігти до вікна і дивитися, що там вибухає чи стріляє. Не треба хапати якийсь дрючок чи навіть помповик 12-го калібру. Це люди навчені набагато краще за вас. Є інші люди, спеціально навчені, які приїдуть і розберуться з ними.



Якщо у вас приватний будинок або перші поверхи багатоповерхівки, ванна буде найбезпечнішим місцем. Тому що коли ви там, між вами і вікном – мінімум дві стіни. Якщо це верхні поверхи – взагалі прекрасно. Навіть якщо вибух у дворі – осколок влучить у вікно, але це буде рикошет. Сидіть у ванній. Є спеціальні люди, які прийдуть і з цим усім розберуться!



Не треба нікуди бігти, не треба вибігати з будинку. Ви добіжите до машини, сядете у неї, виїдете, бемкнетеся бампер у бампер комусь – страхова з поліцією не приїде розбиратися», – порадив атовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеран АТО, військовий медикописав, яким може бути сценарій ймовірного вторгнення на Волинь з боку Білорусі. Він наголошує, що у сучасних умовах війна не буде такою, як у фільмах і як ми її собі уявляємо. Також він дав поради, як при цьому діяти цивільному населенню.Про це йшлося у програмі «Відкрита студія» на 12 каналі 11 лютого.«Це не часи Першої світової або Середньовіччя, де армія йде на конях і займає певну територію. Якщо броньовані колони десь у районі Ратного переходять кордон, то це говорить не про те, що наступ йде, і Ратне чи якесь село вже взяли.Якщо колона пройшла хоча би до Ратного, то військкомат і райвідділ поліції у Ковелі вже зайняті. Військовий аеродром під Луцьком розбомблений. А луцький військкомат зайнятий десантом, який сидить і чекає, коли хтось туди прибіжить, бо раптом там зброєю можна розжитися. Мобільного зв’язку немає. Оце війна. Оце наступ.Якщо люди думають, що усе буде, як у фільмах… То – не буде! Сучасна війна – це зовсім інше. Так, танкові колони йдуть, наступають. Але перед ними певні стратегічні речі, наприклад, мости, вже зайняті. Ви помилятиметеся, якщо будете думати: там йде колона, значить, за півтори години я встигну зірвати чи підпалити міст. Ні, він вже у той час буде зайнятий ворогом, і туди бігти вже не варто.Не варто думати, що встигнете втекти у Польщу. Навіть якщо за пів години зібралися і виїхали з Луцька в бік Любомля, а з боку Ратного в цей час наступають, то десь у районі Ковеля ви з ними зустрінетеся. До того ж це буде паніка, як результат, на дорозі – багато ДТП.Та і в Луцьку все зупиниться: мобільного зв’язку нема, на дорогах ДТП, бо паніка, всі кудись тікають.Взагалі працюватимуть диверсійні групи. Ви не побачите танків на проспекті Відродження чи Волі. Ви побачите диверсантів. Або й не побачите, а почуєте», – каже Павло Скшетуський.«Не піддаватися паніці! Не треба бігти до вікна і дивитися, що там вибухає чи стріляє. Не треба хапати якийсь дрючок чи навіть помповик 12-го калібру. Це люди навчені набагато краще за вас. Є інші люди, спеціально навчені, які приїдуть і розберуться з ними.Якщо у вас приватний будинок або перші поверхи багатоповерхівки, ванна буде найбезпечнішим місцем. Тому що коли ви там, між вами і вікном – мінімум дві стіни. Якщо це верхні поверхи – взагалі прекрасно. Навіть якщо вибух у дворі – осколок влучить у вікно, але це буде рикошет. Сидіть у ванній. Є спеціальні люди, які прийдуть і з цим усім розберуться!Не треба нікуди бігти, не треба вибігати з будинку. Ви добіжите до машини, сядете у неї, виїдете, бемкнетеся бампер у бампер комусь – страхова з поліцією не приїде розбиратися», – порадив атовець.

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