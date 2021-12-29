У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися дві автівки, сталася 12 лютого у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 16 години на проспекті Відродження зіткнулися Mercedes та Volkswagen.
Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. У Mercedes повністю розбитий капот, тому викликали евакуатор, щоб забрати автомобіль з місця аварії.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, Volkswagen не надав перевагу у русі Mercedes, внаслідок чого і відбувалося зіткнення. Водії розішлися по європротоколу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 16 години на проспекті Відродження зіткнулися Mercedes та Volkswagen.
Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. У Mercedes повністю розбитий капот, тому викликали евакуатор, щоб забрати автомобіль з місця аварії.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, Volkswagen не надав перевагу у русі Mercedes, внаслідок чого і відбувалося зіткнення. Водії розішлися по європротоколу.
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