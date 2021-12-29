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У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися дві автівки, сталася 12 лютого у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 16 години на проспекті Відродження зіткнулися Mercedes та Volkswagen.

Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. У Mercedes повністю розбитий капот, тому викликали евакуатор, щоб забрати автомобіль з місця аварії.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці.
У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, Volkswagen не надав перевагу у русі Mercedes, внаслідок чого і відбувалося зіткнення. Водії розішлися по європротоколу.
У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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