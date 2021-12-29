У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це



Так, близько 16 години на проспекті Відродження зіткнулися Mercedes та Volkswagen.



Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. У Mercedes повністю розбитий капот, тому викликали евакуатор, щоб забрати автомобіль з місця аварії.



На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці.



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, Volkswagen не надав перевагу у русі Mercedes, внаслідок чого і відбувалося зіткнення. Водії розішлися по європротоколу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися дві автівки, сталася 12 лютого у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 16 години на проспекті Відродження зіткнулися Mercedes та Volkswagen.Як зазначають очевидці, обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. У Mercedes повністю розбитий капот, тому викликали евакуатор, щоб забрати автомобіль з місця аварії.На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місці події працювали правоохоронці.Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, Volkswagen не надав перевагу у русі Mercedes, внаслідок чого і відбувалося зіткнення. Водії розішлися по європротоколу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію