У Києві тисячі людей вийшли на марш проти російської агресії





Як повідомляє кореспондент



"Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави", — сказав Суспільному координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус.



Він додав, що оскільки за результатами "нормандських" перемовин, які відбулися 10 лютого, Україна не пішла на поступки РФ, то акція носитиме не протестний, а мобілізаційний характер.



Одна з учасниць маршу Ганна Федькун розповіла Суспільному, що вже протягом восьми років, з початку агресії Росії, відчуває тривогу за Україну. А зараз, на тлі нової загрози Росії, це відчуття загострилося.



"Дуже важко сидіти вдома у своїй тривозі. Тому я прийшла сюди, щоб подивитися на цей натовп людей та розуміти, що я не одна така, щоб подолати тривогу і показати світу. що ми не здамося", — сказала вона.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 12 лютого близько тисячі людей вийшли Марш єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію.Як повідомляє кореспондент Суспільного , акція стартувала у парку Шевченка. Організатори закликали українців забути про політичні суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози."Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави", — сказав Суспільному координатор Руху опору капітуляціїВін додав, що оскільки за результатами "нормандських" перемовин, які відбулися 10 лютого, Україна не пішла на поступки РФ, то акція носитиме не протестний, а мобілізаційний характер.Одна з учасниць маршурозповіла Суспільному, що вже протягом восьми років, з початку агресії Росії, відчуває тривогу за Україну. А зараз, на тлі нової загрози Росії, це відчуття загострилося."Дуже важко сидіти вдома у своїй тривозі. Тому я прийшла сюди, щоб подивитися на цей натовп людей та розуміти, що я не одна така, щоб подолати тривогу і показати світу. що ми не здамося", — сказала вона.

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