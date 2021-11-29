Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Сьогодні, 19:40
Світлані Марчак з Луцька в березні 2021-го року діагностували високодиференційовану аденокарциному (рак) прямої кишки з метастазами в печінку та легені.
Про це пише Буг.
Родина 46-річної жінки просить небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію по видаленню метастаз та курс лікування, який коштує 2500 євро.
Лучанка уже пройшла 7 хіміоперапій та перенесла складну операцію. Проте на подальше лікування потрібні великі кошти.
“Просимо усіх небайдужих людей допомоги врятувати життя”, – звертається чоловік Віктор Марчак.
Ліки, яких потребує жінка, вказані у рецептах. Допомогти онкохворій жінці можна за реквізитами картки:
4149 6293 5419 9648 Віктор Марчак (чоловік)
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Про це пише Буг.
Родина 46-річної жінки просить небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію по видаленню метастаз та курс лікування, який коштує 2500 євро.
Лучанка уже пройшла 7 хіміоперапій та перенесла складну операцію. Проте на подальше лікування потрібні великі кошти.
“Просимо усіх небайдужих людей допомоги врятувати життя”, – звертається чоловік Віктор Марчак.
Ліки, яких потребує жінка, вказані у рецептах. Допомогти онкохворій жінці можна за реквізитами картки:
4149 6293 5419 9648 Віктор Марчак (чоловік)
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