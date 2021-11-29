вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога

Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Світлані Марчак з Луцька в березні 2021-го року діагностували високодиференційовану аденокарциному (рак) прямої кишки з метастазами в печінку та легені.

Про це пише Буг.

Родина 46-річної жінки просить небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію по видаленню метастаз та курс лікування, який коштує 2500 євро.

Лучанка уже пройшла 7 хіміоперапій та перенесла складну операцію. Проте на подальше лікування потрібні великі кошти.

“Просимо усіх небайдужих людей допомоги врятувати життя”, – звертається чоловік Віктор Марчак.

Ліки, яких потребує жінка, вказані у рецептах. Допомогти онкохворій жінці можна за реквізитами картки:

4149 6293 5419 9648 Віктор Марчак (чоловік)
Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами
Сьогодні, 20:12
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Сьогодні, 19:40
У Києві тисячі людей вийшли на марш проти російської агресії
Сьогодні, 19:10
У Луцьку на Відродження зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку У Луцьку шукають донорів крові для лікарки пологового будинку
28 січень, 15:06
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
29 листопад, 2021, 16:29
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
29 листопад, 2020, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На смолоскипну ходу у Луцьку приїхали гості з різних кутоків України. ФОТО
Сьогодні, 21:02
 0
У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами
Сьогодні, 20:12
 0
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога
Сьогодні, 19:40
 0
У Києві тисячі людей вийшли на марш проти російської агресії
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8