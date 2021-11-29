Лучанці, яка бореться з раком, потрібна допомога

Світлані Марчак з Луцька в березні 2021-го року діагностували високодиференційовану аденокарциному (рак) прямої кишки з метастазами в печінку та легені.



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Родина 46-річної жінки просить небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію по видаленню метастаз та курс лікування, який коштує 2500 євро.



Лучанка уже пройшла 7 хіміоперапій та перенесла складну операцію. Проте на подальше лікування потрібні великі кошти.



“Просимо усіх небайдужих людей допомоги врятувати життя”, – звертається чоловік Віктор Марчак.



Ліки, яких потребує жінка, вказані у рецептах. Допомогти онкохворій жінці можна за реквізитами картки:



4149 6293 5419 9648 Віктор Марчак (чоловік)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Луцька в березні 2021-го року діагностували високодиференційовану аденокарциному (рак) прямої кишки з метастазами в печінку та легені.Про це пише Буг Родина 46-річної жінки просить небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію по видаленню метастаз та курс лікування, який коштує 2500 євро.Лучанка уже пройшла 7 хіміоперапій та перенесла складну операцію. Проте на подальше лікування потрібні великі кошти.“Просимо усіх небайдужих людей допомоги врятувати життя”, – звертається чоловікЛіки, яких потребує жінка, вказані у рецептах. Допомогти онкохворій жінці можна за реквізитами картки:4149 6293 5419 9648 Віктор Марчак (чоловік)

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