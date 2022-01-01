Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
У неділю, 13 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 0-5° тепла.
У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 0-5° тепла.
У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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