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Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого

Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого
У неділю, 13 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура
вночі 2-7° морозу, вдень від 0-5° тепла.

У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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