Якою буде погода у Луцьку та Волинській області завтра, 13 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура

вночі 2-7° морозу, вдень від 0-5° тепла.



У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 13 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температуравночі 2-7° морозу, вдень від 0-5° тепла.У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

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