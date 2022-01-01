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У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами

У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами
10 лютого у Луцьку на вулиці Єршова патрульні знайшли коробку з боєприпасами.

Про це повідомила пресслужба правоохоронців.

«Близько 16-ї години, під час патрулювання вулицею Єршова, що у Луцьку, інспектори виявили коробку, в якій містилися боєприпаси (близько 100 патронів). Патрульні оглянули прилеглу територію, однак підозрілих осіб не виявили», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами

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Теги: Волинь, Луцьк, боєприпаси
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