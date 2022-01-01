У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами





Про це повідомила пресслужба правоохоронців.



«Близько 16-ї години, під час патрулювання вулицею Єршова, що у Луцьку, інспектори виявили коробку, в якій містилися боєприпаси (близько 100 патронів). Патрульні оглянули прилеглу територію, однак підозрілих осіб не виявили», – йдеться у повідомленні.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лютого у Луцьку на вулиці Єршова патрульні знайшли коробку з боєприпасами.Про це повідомила пресслужба правоохоронців.«Близько 16-ї години, під час патрулювання вулицею Єршова, що у Луцьку, інспектори виявили коробку, в якій містилися боєприпаси (близько 100 патронів). Патрульні оглянули прилеглу територію, однак підозрілих осіб не виявили», – йдеться у повідомленні.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.

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