У Луцьку на Єршова знайшли коробку з боєприпасами
Сьогодні, 20:12
10 лютого у Луцьку на вулиці Єршова патрульні знайшли коробку з боєприпасами.
Про це повідомила пресслужба правоохоронців.
«Близько 16-ї години, під час патрулювання вулицею Єршова, що у Луцьку, інспектори виявили коробку, в якій містилися боєприпаси (близько 100 патронів). Патрульні оглянули прилеглу територію, однак підозрілих осіб не виявили», – йдеться у повідомленні.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це повідомила пресслужба правоохоронців.
«Близько 16-ї години, під час патрулювання вулицею Єршова, що у Луцьку, інспектори виявили коробку, в якій містилися боєприпаси (близько 100 патронів). Патрульні оглянули прилеглу територію, однак підозрілих осіб не виявили», – йдеться у повідомленні.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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