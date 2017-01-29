На смолоскипну ходу у Луцьку приїхали гості з різних куточків України. ФОТО





Про це Максим Левицький.



На час ходи рух транспорту в центрі Луцька перекрили. Колона учасників стартувала 12 лютого о 18:00.



На Театральному майдані учасники поклали квіти до пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні" та вшанували хвилиною мовчання загиблих в АТО/ООС.



Під час ходи вигукували українські гасла та пройшли із запаленими смолоскипами вздовж проспекту Волі, Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, майдану Братський міст, вулиці Братковського, вулиці Кафедральної та завершили маршрут на площі перед Луцьким замком.



Зі слів співорганізатора, окрім волинян, на марш приїхали учасники різних громадських і політичних організацій зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Черкас, Одеси, Харкова та Полтави.



"Ми зібрали тут ту кількість людей із різних організацій, які змогли приїхати зі всієї України. Це такий родинний захід, щоб відзначити свою річницю. У своїй діяльності ми зосереджуємо увагу на національно-патріотичному вихованні молоді", – зазначив Максим Левицький.



За безпекою під час ходи стежили 25 працівників поліції. Порушень громадського порядку не зафіксували, – розповіла Суспільному старша інспекторка Луцького районного управління поліції ГУНП в області Матвійчук Катерина.



Усього в "Марші правих традицій", зі слів старшої інспекторки Луцького райуправління поліції, взяли участь взяли орієнтовно 200 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині відбувся смолоскипний "Марш правих традицій" на честь 128-ої річниці від дня заснування всеукраїнської громадської організації "Сокіл".Про це Суспільному розповів заступник голови організаціїНа час ходи рух транспорту в центрі Луцька перекрили. Колона учасників стартувала 12 лютого о 18:00.На Театральному майдані учасники поклали квіти до пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні" та вшанували хвилиною мовчання загиблих в АТО/ООС.Під час ходи вигукували українські гасла та пройшли із запаленими смолоскипами вздовж проспекту Волі, Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, майдану Братський міст, вулиці Братковського, вулиці Кафедральної та завершили маршрут на площі перед Луцьким замком.Зі слів співорганізатора, окрім волинян, на марш приїхали учасники різних громадських і політичних організацій зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Черкас, Одеси, Харкова та Полтави."Ми зібрали тут ту кількість людей із різних організацій, які змогли приїхати зі всієї України. Це такий родинний захід, щоб відзначити свою річницю. У своїй діяльності ми зосереджуємо увагу на національно-патріотичному вихованні молоді", – зазначив Максим Левицький.За безпекою під час ходи стежили 25 працівників поліції. Порушень громадського порядку не зафіксували, – розповіла Суспільному старша інспекторка Луцького районного управління поліції ГУНП в областіУсього в "Марші правих традицій", зі слів старшої інспекторки Луцького райуправління поліції, взяли участь взяли орієнтовно 200 людей.

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