В Україні рекордно здорожчало домашнє сало





Про це пише



Зазначається, що лише за перший місяць 2022-го вартість домашнього сала зросло у ціні на 12,03 грн. Якщо у січні воно коштувало 152,97 грн за кілограм, то у лютому - від 159 грн до 171 грн. До слова, ще пів року тому за кілограм просили понад 131 грн.



Крім того, зросло в ціні також сало солоне. Порівняно з січнем воно подорожчало на 2,07 грн: від 195,23 грн до 197,3 грн за кілограм.

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