В Україні рекордно здорожчало домашнє сало
Сьогодні, 03:10
На українських ринках здорожчало домашнє сало: середня ціна становить 165 грн/кг.
Про це пише ТСН з посиланням на дані Мінфіну.
Зазначається, що лише за перший місяць 2022-го вартість домашнього сала зросло у ціні на 12,03 грн. Якщо у січні воно коштувало 152,97 грн за кілограм, то у лютому - від 159 грн до 171 грн. До слова, ще пів року тому за кілограм просили понад 131 грн.
Крім того, зросло в ціні також сало солоне. Порівняно з січнем воно подорожчало на 2,07 грн: від 195,23 грн до 197,3 грн за кілограм.
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Про це пише ТСН з посиланням на дані Мінфіну.
Зазначається, що лише за перший місяць 2022-го вартість домашнього сала зросло у ціні на 12,03 грн. Якщо у січні воно коштувало 152,97 грн за кілограм, то у лютому - від 159 грн до 171 грн. До слова, ще пів року тому за кілограм просили понад 131 грн.
Крім того, зросло в ціні також сало солоне. Порівняно з січнем воно подорожчало на 2,07 грн: від 195,23 грн до 197,3 грн за кілограм.
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Коментарі 1
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