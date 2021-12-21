У Луцьку затримали двох осіб з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 22:12
10 лютого під час патрулювання вулицею Нагірною, що у Луцьку, поліцейські з роти ТОР помітили жінку з наркотичними речовинами, яка йшла у брудному одязі та несла у руках рюкзак.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування із 29-річною жінкою, ТОРівці помітили у неї брудні руки. Також громадянка не змогла пояснити мету перебування у вказаному місці.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до громадянки превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої виявили склянку, в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну.
Окрім цього, вчора, 11 лютого, на проспекті Відродження, патрульні виявили 42-річного чоловіка, який мав із собою згорток та коробку із подрібненою речовиною зеленого кольору.
В обох випадках для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування із 29-річною жінкою, ТОРівці помітили у неї брудні руки. Також громадянка не змогла пояснити мету перебування у вказаному місці.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до громадянки превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої виявили склянку, в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну.
Окрім цього, вчора, 11 лютого, на проспекті Відродження, патрульні виявили 42-річного чоловіка, який мав із собою згорток та коробку із подрібненою речовиною зеленого кольору.
В обох випадках для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
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