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У Луцьку затримали двох осіб з наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали двох осіб з наркотиками. ФОТО
10 лютого під час патрулювання вулицею Нагірною, що у Луцьку, поліцейські з роти ТОР помітили жінку з наркотичними речовинами, яка йшла у брудному одязі та несла у руках рюкзак.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування із 29-річною жінкою, ТОРівці помітили у неї брудні руки. Також громадянка не змогла пояснити мету перебування у вказаному місці.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до громадянки превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої виявили склянку, в якій містилася порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну.
У Луцьку затримали двох осіб з наркотиками. ФОТО

Окрім цього, вчора, 11 лютого, на проспекті Відродження, патрульні виявили 42-річного чоловіка, який мав із собою згорток та коробку із подрібненою речовиною зеленого кольору.

В обох випадках для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.
У Луцьку затримали двох осіб з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк, закладки
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