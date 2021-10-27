У Луцьку юнак стріляв з пістолета: пояснив, що випадково. ФОТО

У ніч на 10-те лютого під час патрулювання вулицею Теремнівською, що у Луцьку, патрульні виявили особу, яка поводилася підозріло та уникала контакту з поліцейськими.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час перевірки 20-річного юнака, поліцейські виявили предмет, ззовні схожий на пістолет, та магазин з набоями до пістолета.Цієї ж ночі патрульним надійшло повідомлення від заявника, який вказав, що на вулиці Сільській чув постріли. Також повідомив, що бачив кількох осіб, які, ймовірно, перебувають у стані сп’яніння і направилися в бік вулиці Івана Франка. Чоловік також описав цих осіб.Патрульні, виявили осіб, які підходили за орієнтуванням. Під час здійснення поверхневої перевірки, у 18-річного чоловіка поліцейські виявили предмет, ззовні схожий на пістолет та два балончики сльозогінної дії.Хлопець пояснив, що не мав наміру завдати комусь шкоди, а постріли здійснив з власної необережності, оскільки забув поставити на запобіжник.В обох випадках для встановлення всіх обставин подій на місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького РУП.