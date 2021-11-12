На випадок військового вторгнення в Україну луцький самооборонець радить перебувати у селі

Данило Гетьман на випадок вторгнення Росії цивільному населенню радить перебувати у селі, а не в місті, якщо є така можливість.



Про це він сказав у програмі «Відкрита студія» на



«З міста виїхати у село – доречно. Тому що у місті, швидше за все, не буде комунікації, світла, можливо, води. А у селі все-таки криничка є, в льосі картопля є», – пояснив він.



Загалом, за його словами, у селі безпечніше із двох причин.



«По-перше, села не становлять для ворога якоїсь стратегічної мети і цінності. А по-друге, в селі буде значно простіше вижити. Тому я би рекомендував людям, які планують з міста кудись виїжджати, поговорити про це зі своїми друзями, родичами, які живуть у селі», – зауважив Данило Гетьман.



При цьому він наголосив, що якщо мова йде про виїзд з Луцька у село, скажімо, біля Шацька, то такого варіанту не варто розглядати. За його словами, йдеться про найближчі села південніше Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Координатор «Самооборони Волині»на випадок вторгнення Росії цивільному населенню радить перебувати у селі, а не в місті, якщо є така можливість.Про це він сказав у програмі «Відкрита студія» на 12 каналі 11 лютого.«З міста виїхати у село – доречно. Тому що у місті, швидше за все, не буде комунікації, світла, можливо, води. А у селі все-таки криничка є, в льосі картопля є», – пояснив він.Загалом, за його словами, у селі безпечніше із двох причин.«По-перше, села не становлять для ворога якоїсь стратегічної мети і цінності. А по-друге, в селі буде значно простіше вижити. Тому я би рекомендував людям, які планують з міста кудись виїжджати, поговорити про це зі своїми друзями, родичами, які живуть у селі», – зауважив Данило Гетьман.При цьому він наголосив, що якщо мова йде про виїзд з Луцька у село, скажімо, біля Шацька, то такого варіанту не варто розглядати. За його словами, йдеться про найближчі села південніше Луцька.

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