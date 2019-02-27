Стало відомо хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2022». ВІДЕО





Про це пише



У Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагалися вісім артистів та колективів.



Втім, Alina Pash з пісне "Тіні забутих предків" вдалося підкорити серця суддів та глядачів та отримати найвищу кількість балів. в якій поєднала етнокультуру та сучасні мотиви.



В ній вона покаже свій номер у першому півфіналі "Євробачення-2022", 10 травня.







Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.



У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".



Також відомо, що вести шоу випала трьом знаменитостям - італійській виконавиці Лаурі Паузіні, італійському ведучому Алессандро Каттелан та відомому британському співакові Mika.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 лютого, під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" визначився учасник, який цьогоріч представить Україну на міжнародному музичному конкурсі.Про це пише ТСН. У Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагалися вісім артистів та колективів.Втім,з пісне "Тіні забутих предків" вдалося підкорити серця суддів та глядачів та отримати найвищу кількість балів. в якій поєднала етнокультуру та сучасні мотиви.В ній вона покаже свій номер у першому півфіналі "Євробачення-2022", 10 травня.Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".Також відомо, що вести шоу випала трьом знаменитостям - італійській виконавиці Лаурі Паузіні, італійському ведучому Алессандро Каттелан та відомому британському співакові Mika.

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