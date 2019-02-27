Стало відомо хто представлятиме Україну на «Євробаченні-2022». ВІДЕО
12 лютий, 22:42
Сьогодні, 12 лютого, під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" визначився учасник, який цьогоріч представить Україну на міжнародному музичному конкурсі.
Про це пише ТСН.
У Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагалися вісім артистів та колективів.
Втім, Alina Pash з пісне "Тіні забутих предків" вдалося підкорити серця суддів та глядачів та отримати найвищу кількість балів. в якій поєднала етнокультуру та сучасні мотиви.
В ній вона покаже свій номер у першому півфіналі "Євробачення-2022", 10 травня.
Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.
У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".
Також відомо, що вести шоу випала трьом знаменитостям - італійській виконавиці Лаурі Паузіні, італійському ведучому Алессандро Каттелан та відомому британському співакові Mika.
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Про це пише ТСН.
У Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагалися вісім артистів та колективів.
Втім, Alina Pash з пісне "Тіні забутих предків" вдалося підкорити серця суддів та глядачів та отримати найвищу кількість балів. в якій поєднала етнокультуру та сучасні мотиви.
В ній вона покаже свій номер у першому півфіналі "Євробачення-2022", 10 травня.
Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.
У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".
Також відомо, що вести шоу випала трьом знаменитостям - італійській виконавиці Лаурі Паузіні, італійському ведучому Алессандро Каттелан та відомому британському співакові Mika.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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