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У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО

У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку на мосту на вулиці Рівненській сталася ДТП за участі таксі компанії UKLON.

Про це інформують у Телеграм-каналі 12 каналу.

Пригода сталася близько 23:00 у суботу, 12 лютого. Зазначають, що таксі обганяло автомобіль "Форд", спускаючись з мосту.

При обгоні зачепив машину, що їхала спереду. Внаслідок цього "Форд" відкинуло у правий відбійник, таксі - у лівий.

У легковику було троє людей, водій пошкодив руку, решта не постраждали.

Кажуть, водій таксі відразу після аварії вийшов з авто і втік.

У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, таксі
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