У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО
Сьогодні, 00:54
У Луцьку на мосту на вулиці Рівненській сталася ДТП за участі таксі компанії UKLON.
Про це інформують у Телеграм-каналі 12 каналу.
Пригода сталася близько 23:00 у суботу, 12 лютого. Зазначають, що таксі обганяло автомобіль "Форд", спускаючись з мосту.
При обгоні зачепив машину, що їхала спереду. Внаслідок цього "Форд" відкинуло у правий відбійник, таксі - у лівий.
У легковику було троє людей, водій пошкодив руку, решта не постраждали.
Кажуть, водій таксі відразу після аварії вийшов з авто і втік.
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Про це інформують у Телеграм-каналі 12 каналу.
Пригода сталася близько 23:00 у суботу, 12 лютого. Зазначають, що таксі обганяло автомобіль "Форд", спускаючись з мосту.
При обгоні зачепив машину, що їхала спереду. Внаслідок цього "Форд" відкинуло у правий відбійник, таксі - у лівий.
У легковику було троє людей, водій пошкодив руку, решта не постраждали.
Кажуть, водій таксі відразу після аварії вийшов з авто і втік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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