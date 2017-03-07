У Луцьку водій таксі спричинив ДТП і втік, – ЗМІ. ФОТО





Про це інформують у Телеграм-каналі



Пригода сталася близько 23:00 у суботу, 12 лютого. Зазначають, що таксі обганяло автомобіль "Форд", спускаючись з мосту.



При обгоні зачепив машину, що їхала спереду. Внаслідок цього "Форд" відкинуло у правий відбійник, таксі - у лівий.



У легковику було троє людей, водій пошкодив руку, решта не постраждали.



Кажуть, водій таксі відразу після аварії вийшов з авто і втік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на мосту на вулиці Рівненській сталася ДТП за участі таксі компанії UKLON.Про це інформують у Телеграм-каналі 12 каналу. Пригода сталася близько 23:00 у суботу, 12 лютого. Зазначають, що таксі обганяло автомобіль "Форд", спускаючись з мосту.При обгоні зачепив машину, що їхала спереду. Внаслідок цього "Форд" відкинуло у правий відбійник, таксі - у лівий.У легковику було троє людей, водій пошкодив руку, решта не постраждали.Кажуть, водій таксі відразу після аварії вийшов з авто і втік.

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