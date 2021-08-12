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Інтернет в Україні може значно здорожчати

Інтернет в Україні може значно здорожчати
В Україні у 2022 році може суттєво подорожчати інтернет. За заявами провайдерів, ціни можуть зрости на 20-30%. Причин цього, за їхніми словами, декілька: інфляція, відтік фахівців та ін.

Про це інформує "Обозреватель".

При чому йдеться як про дротовий, так і мобільний інтернет, повідомляє delo.ua. "Але особливо подорожчає провідний інтернет – на 20-30%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами провайдерів, причин для підвищення цін на інтернет є декілька. Зокрема:

-інфляція;

-запровадження нових мит на оптоволокно;

-відтік спеціалістів;

-проблема доступу до інфраструктури.

При цьому наголошується: за словами керівника компанії WEST Network Віталія Головні, доступ до інфраструктури – проблема №1 для провайдерів. Він пояснив, що оператори безпосередньо використовують велику кількість опор, тому їхня ціна займає значну частину у витратах.

"Також в Україні запровадили нові мита на оптоволокно. Їх називають "захистом внутрішнього виробника", але насправді українські підприємства не можуть задовольняти попит ринку, тому, відповідно, ціна на кабель зростатиме", – розповідають аналітики.

Крім цього, зазначається, у сфері комунікаційних послуг працюють фахівці, які перебувають у ризику міграції з малих міст у великі, а може, навіть і за кордон. Для того, щоб їх утримати, операторам доводиться систематично піднімати їм зарплати, що в результаті відображається на тарифах.

"З огляду на ці фактори, разом із прискоренням інфляції у 2022 році тарифи на інтернет піднімуться. На 20-30%", – резюмували аналітики.


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Теги: Інтернет, ціни
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