Коли в Україні переводять годинник на «літній» час
Сьогодні, 08:18
Переведення годинників на літній час у 2022-му в Україні відбудеться в останню неділю березня. Цього року воно випадає на 27 число.
Про це пише РБК-Україна.
Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:
- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;
- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.
Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише РБК-Україна.
Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:
- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;
- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.
Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Украні за добу
Сьогодні, 09:07
Коли в Україні переводять годинник на «літній» час
Сьогодні, 08:18
Інтернет в Україні може значно здорожчати
Сьогодні, 07:00
На випадок військового вторгнення в Україну луцький самооборонівець радить перебувати у селі
Сьогодні, 05:44
Луцька студентка створює стікерпаки про політиків. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 04:33
Медіа