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Коли в Україні переводять годинник на «літній» час

Коли в Україні переводять годинник на «літній» час
Переведення годинників на літній час у 2022-му в Україні відбудеться в останню неділю березня. Цього року воно випадає на 27 число.

Про це пише РБК-Україна.

Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:

- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;
- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

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Теги: переведення годинників
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