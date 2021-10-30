Коли в Україні переводять годинник на «літній» час





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Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:



- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;

- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.



Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переведення годинників на літній час у 2022-му в Україні відбудеться в останню неділю березня. Цього року воно випадає на 27 число.Про це пише РБК-Україна Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

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