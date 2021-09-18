Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації

перемогла співачка Alina Pash, а гурт Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше. Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації.



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Учасники Kalush Orchestra, які отримали 6 балів від суддів і 8 від глядачів за свій виспуп, пройшли за куліси і почали вимагати від організаторів продемонструвати протокол з оголошенням результатів, оскільки, на їх думку, підсумки голосування могли сфальсифікувати.



Натомість представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальсифіковані.



Результати голосування Нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Голосування журі відбувається паралельно з голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.



За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15), гурт Kalush 6 — від суддів і 8 — від глядачів (загалом 14), Wellboy 7 — від суддів і 6 — від глядачів (загалом 13). Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі.



"Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відкрили усі порозбігалися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре то не було б таких дій.





Якщо все справедливо, то відразу показується, а тут такого мені не здалося. Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки, за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація", - висловився лідер гурту Kalush Олег Псюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, за підсумками голосування, а гурт Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше. Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації.Про це повідомляє Суспільне Учасники Kalush Orchestra, які отримали 6 балів від суддів і 8 від глядачів за свій виспуп, пройшли за куліси і почали вимагати від організаторів продемонструвати протокол з оголошенням результатів, оскільки, на їх думку, підсумки голосування могли сфальсифікувати.Натомість представниця аудиторської компанії PWC в Українізапевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальсифіковані.Результати голосування Нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Голосування журі відбувається паралельно з голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15), гурт Kalush 6 — від суддів і 8 — від глядачів (загалом 14), Wellboy 7 — від суддів і 6 — від глядачів (загалом 13). Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі."Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відкрили усі порозбігалися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре то не було б таких дій.Якщо все справедливо, то відразу показується, а тут такого мені не здалося. Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки, за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація", - висловився лідер гурту Kalush Олег Псюк.

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