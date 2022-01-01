Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили

На Волині протягом доби 12 лютого зареєстрували 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 54, серед медпрацівників – 8).Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Луцький район – 229 хворих:Луцька ТГ – 133Боратинська ТГ – 6Берестечківська ТГ — 7Городищенська ТГ – 8Горохівська ТГ – 10Колківська – 1Мар’янівська ТГ – 7Підгайцівська ТГ – 47Рожищенська ТГ – 8Торчинська ТГ — 2Володимир-Волинський район – 136 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 59Затурцівська ТГ — 7Зимнівська ТГ – 4Іваничівська ТГ – 23Локачинська ТГ — 3Нововолинська ТГ – 35Оваднівська ТГ — 2Устилузька ТГ — 3Камінь-Каширський район – 47 хворих:К. Каширська ТГ – 34Маневицька ТГ – 10Прилісненська ТГ – 1Сошичненська ТГ — 2Ковельський район – 103 хворих:Дубівська ТГ – 3Заболотівська ТГ — 2Забродівська ТГ — 12Ковельська ТГ –64Колодяжненська ТГ – 2Люблинецька ТГ – 6Поворська ТГ — 1Ратнівська ТГ – 13Госпіталізували – 34 хворих, 481 – лікується амбулаторно.Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 123 214 випадків.Одужали – 106 232 особи (за останню добу – 210).Летальних випадків (осіб) – 2324, з них за останню добу – 2:Луцький район -1 (Горохівська ТГ),Володимир-Волинський район -1 (Нововолинська ТГ)Методом ПЛР всього обстежили 472 397 осіб, за останню добу – 618 осіб.За добу 12 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 495 щеплень. Першою дозою щепили — 159 осіб, другою дозою – 261 особа, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 75 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344 700 людей, отримали дві дози – 322 355 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7 271 людина. Загалом провели 674 755 щеплень.