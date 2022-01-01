Ковід на Волині: у яких громадах і скільки нових інфікованих виявили
Сьогодні, 10:50
На Волині протягом доби 12 лютого зареєстрували 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 54, серед медпрацівників – 8).
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 229 хворих:
Луцька ТГ – 133
Боратинська ТГ – 6
Берестечківська ТГ — 7
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 10
Колківська – 1
Мар’янівська ТГ – 7
Підгайцівська ТГ – 47
Рожищенська ТГ – 8
Торчинська ТГ — 2
Володимир-Волинський район – 136 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 59
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 4
Іваничівська ТГ – 23
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 35
Оваднівська ТГ — 2
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 47 хворих:
К. Каширська ТГ – 34
Маневицька ТГ – 10
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 103 хворих:
Дубівська ТГ – 3
Заболотівська ТГ — 2
Забродівська ТГ — 12
Ковельська ТГ –64
Колодяжненська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 6
Поворська ТГ — 1
Ратнівська ТГ – 13
Госпіталізували – 34 хворих, 481 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 123 214 випадків.
Одужали – 106 232 особи (за останню добу – 210).
Летальних випадків (осіб) – 2324, з них за останню добу – 2:
Луцький район -1 (Горохівська ТГ),
Володимир-Волинський район -1 (Нововолинська ТГ)
Методом ПЛР всього обстежили 472 397 осіб, за останню добу – 618 осіб.
За добу 12 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 495 щеплень. Першою дозою щепили — 159 осіб, другою дозою – 261 особа, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 75 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344 700 людей, отримали дві дози – 322 355 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7 271 людина. Загалом провели 674 755 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 229 хворих:
Луцька ТГ – 133
Боратинська ТГ – 6
Берестечківська ТГ — 7
Городищенська ТГ – 8
Горохівська ТГ – 10
Колківська – 1
Мар’янівська ТГ – 7
Підгайцівська ТГ – 47
Рожищенська ТГ – 8
Торчинська ТГ — 2
Володимир-Волинський район – 136 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 59
Затурцівська ТГ — 7
Зимнівська ТГ – 4
Іваничівська ТГ – 23
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 35
Оваднівська ТГ — 2
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 47 хворих:
К. Каширська ТГ – 34
Маневицька ТГ – 10
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 103 хворих:
Дубівська ТГ – 3
Заболотівська ТГ — 2
Забродівська ТГ — 12
Ковельська ТГ –64
Колодяжненська ТГ – 2
Люблинецька ТГ – 6
Поворська ТГ — 1
Ратнівська ТГ – 13
Госпіталізували – 34 хворих, 481 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 123 214 випадків.
Одужали – 106 232 особи (за останню добу – 210).
Летальних випадків (осіб) – 2324, з них за останню добу – 2:
Луцький район -1 (Горохівська ТГ),
Володимир-Волинський район -1 (Нововолинська ТГ)
Методом ПЛР всього обстежили 472 397 осіб, за останню добу – 618 осіб.
За добу 12 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 495 щеплень. Першою дозою щепили — 159 осіб, другою дозою – 261 особа, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 75 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344 700 людей, отримали дві дози – 322 355 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7 271 людина. Загалом провели 674 755 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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