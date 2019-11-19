Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
Сьогодні, 11:50
На капітальний ремонт найбільш проблемної ділянки дороги М-19 вже оголосили онлайн-торги Мова йде про ділянки км 168+540 - км 179+005 - села Брищі-Новоукраїнка-Велика Городниця Рівненської області.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
За його словами, переможець стане відомим 20 квітня. Після заключення договору з компанією-підрядником приступлять до виконання робіт.
Зауважимо, що наразі у мережі - величезна кількість нарікань саме на вказану ділянку дороги Луцьк – Дубно.
Водночас планують продовжити ремонт дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
За його словами, переможець стане відомим 20 квітня. Після заключення договору з компанією-підрядником приступлять до виконання робіт.
Зауважимо, що наразі у мережі - величезна кількість нарікань саме на вказану ділянку дороги Луцьк – Дубно.
Водночас планують продовжити ремонт дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.
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