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Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт

Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт
На капітальний ремонт найбільш проблемної ділянки дороги М-19 вже оголосили онлайн-торги Мова йде про ділянки км 168+540 - км 179+005 - села Брищі-Новоукраїнка-Велика Городниця Рівненської області.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, переможець стане відомим 20 квітня. Після заключення договору з компанією-підрядником приступлять до виконання робіт.

Зауважимо, що наразі у мережі - величезна кількість нарікань саме на вказану ділянку дороги Луцьк – Дубно.

Водночас планують продовжити ремонт дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.


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Теги: дорога, ремонт, Віталій Коваль, Дубно
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