Найгірша ділянка дороги Луцьк – Дубно: що відомо про ремонт





Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.



За його словами, переможець стане відомим 20 квітня. Після заключення договору з компанією-підрядником приступлять до виконання робіт.



Зауважимо, що наразі у мережі - величезна кількість нарікань саме на вказану ділянку дороги Луцьк – Дубно.



Водночас планують продовжити ремонт дороги Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне.





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