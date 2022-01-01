У Волинській ОДА – новий начальник департаменту інфраструктури

Департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації очолив колишній директор державного підприємства «Дороги Прикарпаття»Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії облради, інформуютьПід час розгляду фінансових питань депутати нагадали, що департамент інфраструктури мав подати список комунальних доріг, які цьогоріч ремонтуватимуться в області, адже торік чимало громад нарікали на непрозорість та необґрунтованість такого відбору. Проте структурний підрозділ ОДА досі цей список депутатам не надав.Відповідь просили надати присутньому представнику департаменту Сергієві Мишленику. Натомість той скерував депутатів до нового начальника Андрія Сазонова, який, з його слів, працює на цій посаді вже з 3 лютого.«Є директор департаменту Сазонов Андрій Віталійович, звертайтесь до нього, хай дасть відповідь. Він вже на посаді з 3 лютого 2022», - зазначив він.Відомо, що Андрій Сазонов очолював ДП «Дороги Прикарпаття» з 2019 року. У квітні 2021 року він отримав найвищу нагороду Івано-Франківщини «За заслуги перед Прикарпаттям». Уже 9 липня Івано-Франківську ОДА очолила Світлана Онищук, а 22 липня вона видала розпорядження про звільнення Андрія Сазонова з посади директора ДП, нібито «у зв’язку з невиконанням обов’язків, вказаних у контракті». Андрій Сазонов вважав такі дії незаконними та обіцяв оскаржити їх в суді.У поданій декларації як кандидата на посаду директора департаменту Андрій Сазонов вказав, що торік отримав 804 515 гривень заробітної плати. Жодного майна чи транспортного засобу він, згідно із декларацією, не має. Натомість його дружина Оксана Сазонова має у власності квартиру площею 64 кв м у селі Крихівці Івано-Франківської області, земельну ділянку площею 1000 кв м у селі Угринів, там же вона має у власності недобудоване домогосподарство площею 202,08 кв м. Також дружина посадовця має автомобіль Кіа Forte 2014 року випуску. Згідно з декларацією, торік Оксана Сазонова отримала 679 053 гривні доходу від ведення підприємницької діяльності.