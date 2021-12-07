Де завтра, 14 лютого, не буде світла у Луцьку та Рованцях





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Зокрема, з 10:00 до 16:00 - вул.Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково), вул.Аграрна с.Рованці;



з 13:30 до 17:00 - вул. Карбишева 2 А, вул. Гордіюк 33А,35, вул. Кравчука 1,3.



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у понеділок, 14 лютого, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцькій міській територіальній громаді.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, з 10:00 до 16:00 - вул.Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково), вул.Аграрна с.Рованці;з 13:30 до 17:00 - вул. Карбишева 2 А, вул. Гордіюк 33А,35, вул. Кравчука 1,3.Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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