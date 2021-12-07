Де завтра, 14 лютого, не буде світла у Луцьку та Рованцях
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у понеділок, 14 лютого, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцькій міській територіальній громаді.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, з 10:00 до 16:00 - вул.Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково), вул.Аграрна с.Рованці;
з 13:30 до 17:00 - вул. Карбишева 2 А, вул. Гордіюк 33А,35, вул. Кравчука 1,3.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Зокрема, з 10:00 до 16:00 - вул.Профспілкова, вул. Коротка, вул. Робітнича, вул. Дубнівська (частково), вул.Аграрна с.Рованці;
з 13:30 до 17:00 - вул. Карбишева 2 А, вул. Гордіюк 33А,35, вул. Кравчука 1,3.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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