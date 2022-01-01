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Якою буде погода на Волині у понеділок, 14 лютого

Якою буде погода на Волині у понеділок, 14 лютого
Завтра, 14 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря: вночі прогнозують 1-6° морозу, а вдень буде 3-8° тепла.

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Теги: погода, 14 лютого
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