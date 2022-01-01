Якою буде погода на Волині у понеділок, 14 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.



Температура повітря: вночі прогнозують 1-6° морозу, а вдень буде 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 14 лютого, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.Температура повітря: вночі прогнозують 1-6° морозу, а вдень буде 3-8° тепла.

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