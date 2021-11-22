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У Луцьку камери зафіксували BMW, водій якого неадекватно поводився на дорозі і міг наробити лиха. ВІДЕО

У Луцьку камери зафіксували BMW, водій якого неадекватно поводився на дорозі і міг наробити лиха. ВІДЕО
На камери відеоспостереження та в око диспетчерів Центру безпеки міста Луцьк потрапило авто на кільці з круговим рухом на вулиці Рівненській. Зафіксували транспортний засіб, який умисно порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Інформують, що водій автомобіля BMW (АС5451ЕО) виїхав на кільце з круговим рухом проти напрямку руху, здійснював небезпечні маневри та створив декілька аварійних ситуацій, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Ймовірно, керманич авто був в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, адже такі дії на дорозі ледве не призвели до дорожньо-транспортної пригоди, добре, що все обійшлося без жертв.

Департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів для притягнення водія BMW до відповідальності.


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Теги: BMW, камери
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Коментарі 2
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права як і ПДР йому не потрібні.
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по вулицях міста розїзджають гемериканські ковбої на диких мустангах! Таке камери не фіксують....
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