У Луцьку камери зафіксували BMW, водій якого неадекватно поводився на дорозі і міг наробити лиха. ВІДЕО

На камери відеоспостереження та в око диспетчерів Центру безпеки міста Луцьк потрапило авто на кільці з круговим рухом на вулиці Рівненській. Зафіксували транспортний засіб, який умисно порушував правила дорожнього руху.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Інформують, що водій автомобіля BMW (АС5451ЕО) виїхав на кільце з круговим рухом проти напрямку руху, здійснював небезпечні маневри та створив декілька аварійних ситуацій, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.Ймовірно, керманич авто був в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, адже такі дії на дорозі ледве не призвели до дорожньо-транспортної пригоди, добре, що все обійшлося без жертв.Департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів для притягнення водія BMW до відповідальності.