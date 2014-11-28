Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну
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Сьогодні, 13 лютого, о 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну.
Про це заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.
Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і ніяких проблем немає", – написав він у Facebook.
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Про це заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.
О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.
Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і ніяких проблем немає", – написав він у Facebook.
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Коментарі 1
Всі гроші бєні коломоя!!! За наших!!! (євреїв)
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