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Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну
Сьогодні, 13 лютого, о 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну.

Про це заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.

Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і ніяких проблем немає", – написав він у Facebook.

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Теги: Кабмін, засідання
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Коментарі 1
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