Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну

Сьогодні, 13 лютого, о 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну.Про це заявив заступник голови ОПУ"Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету Міністрів, очікуємо на їх ухвалення.Хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і ніяких проблем немає", – написав він у Facebook.