вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО

67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО
67-річна жителька села Люб’язь Камінь-Каширського району Тетяна Кузьмич знімається для соціальної мережі ТікТок. Відео про "Балавчиху", як називають пенсіонерку у селі, набирають тисячі переглядів.

Про це розповів Суспільному її 17-річний онук Назар Кузьмич.

Для ТікТоку пенсіонерка знімається вже пів року.

Онук Тетяни Кузьмич розповів: спочатку завів сторінку у соцмережі для себе, але вона не набирала популярності. Ситуація змінилася після першого ж відео, на якому він показав життя своєї бабусі.
67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО

Знімання найчастіше відбуваються спонтанно. Онук фільмує, як бабуся робить буденні хатні справи. Перше відео, де блогерка Тетяна працює в хліві і підіймає мішок картоплі, набрало вже більше мільйона переглядів.

"Інструкція як бабуся збиває сметану, набрало 300 тисяч переглядів. Як бабуся прийшла з магазину, набрало 30 тисяч переглядів. Відеоролик, як баба топче спину своїй подрузі набрав 100 тисяч. Як ставили на стіл "битий" сир 600 тисяч набрав", – розповів режисер роликів.

Тетяна Кузьмич каже: зніматися у відео їй подобається, бо має з онуком одне хобі – блогерство. Тетяна Кузьмич розповідає, що в них з онуком схожі характери, тому і знайшли спільне хобі – блогерствоДо знімань жінка також залучає друзів та сусідів. Каже: стала популярною, бо у роликах показує справжнє сільське життя.
67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО

Усе життя жінка працювала зоотехніком. Нині в господарстві тримає корову, яка теж іноді стає героїнею роликів.

Як розповів Назар, відео про "Балавчиху" мають схвальні відгуки від підписників. Щодня хлопець разом із бабусею читають коментарі від глядачів та тішаться, що щоденне сільське життя цікаве користувачам соцмереж.
67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бабуся, ТіkТоk, Волинь, Тетяна Кузьмич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Якою буде погода на Волині у понеділок, 14 лютого
Сьогодні, 20:15
Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну
Сьогодні, 19:20
Де завтра, 14 лютого, не буде світла у Луцьку та Рованцях
Сьогодні, 19:00
У Луцьку камери зафіксували BMW, водій якого неадекватно поводився на дорозі і міг наробити лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 18:37
Схожі новини
Бабуся з Волині підкорює «ТikTok»: відео набирають сотні тисяч переглядів. ВІДЕО Бабуся з Волині підкорює «ТikTok»: відео набирають сотні тисяч переглядів. ВІДЕО
21 січень, 17:57
99-річна волинянка поділилася секретом довголіття. ВІДЕО 99-річна волинянка поділилася секретом довголіття. ВІДЕО
05 лютий, 22:44
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників Літня волинянка не могла відчинити двері у квартирі: на допомогу викликала рятувальників
15 лютий, 2021, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
67-річна бабуся з Волині розповіла, як стала зіркою ТіkТоk. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
 0
Якою буде погода на Волині у понеділок, 14 лютого
Сьогодні, 20:15
 0
Сьогодні відбудеться позачергове засідання Кабміну
Сьогодні, 19:20
 0
Де завтра, 14 лютого, не буде світла у Луцьку та Рованцях
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку камери зафіксували BMW, водій якого неадекватно поводився на дорозі і міг наробити лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8