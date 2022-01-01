14 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає перший заступник генерального директора філії НСТКУ(на фото).Також новий рік починається у житті журналіста, голови Асоціації дворового футболу ВолиніІменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.Також сьогодні відзначається День комп'ютерника. У 1946 році в цей день громадськості вперше був представлений електронний комп'ютер.Спочатку роботи зі створення обчислювальної машини фінансувала армія США, намагаючись створити спосіб здійсьнення військових розрахунків та програмування військових дій.Пізніше ж комп'ютери потрапили й до інших сфер нашого життя.