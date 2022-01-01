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14 лютого на Волині: гортаючи календар

14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає перший заступник генерального директора філії НСТКУ Марія Андрушко (на фото).

Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.

Іменинник 14 лютого – Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.

Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.

За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.

Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».

Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.

Також сьогодні відзначається День комп'ютерника. У 1946 році в цей день громадськості вперше був представлений електронний комп'ютер.

Спочатку роботи зі створення обчислювальної машини фінансувала армія США, намагаючись створити спосіб здійсьнення військових розрахунків та програмування військових дій.

Пізніше ж комп'ютери потрапили й до інших сфер нашого життя.

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Теги: День народження, Луцьк
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