МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію

У МОЗ розповіли, чи захищає вакцинація від нових штамів, чи потрібно робити бустер після AstraZeneca і що робити, якщо не можна робити щеплення через хворобу.Так, вакцинація значно знижує ризик важкого перебігу COVID-19. Але з часом ефективність двох доз знижується, тож через 6 місяців після 2 щеплення варто зробити бустерну дозу.У такому випадку МОЗ радить зробити щеплення одразу, як тільки зможете щонайменше через 28 днів після хвороби. Якщо вакцинувалися AstraZeneca, другу дозу можна зробити не лише цим препаратом, а й Pfizer або Moderna.Також у відомстві додали, що людям, які отримали першу дозу вакцини Coronavac, другу дозу можна зробити мРНК вакцинами від Pfizer або Moderna.Так. Після щеплення будь-якими вакцинами бустерну дозу радять вводити через 6 – 9 місяців після другої дози препаратами від Pfizer або Moderna.