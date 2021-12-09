У Луцьку в одній із квартир торгували сурогатом
Сьогодні, 03:24
Чергову «наливайку» виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир на вулиці Січовій, 1, що у Луцьку.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Фейсбук.
На порушницю клали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13 600 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Фейсбук.
На порушницю клали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13 600 гривень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в одній із квартир торгували сурогатом
Сьогодні, 03:24
МОЗ відповіло на нестандартні питання про COVID-вакцинацію
Сьогодні, 01:00
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як територіальна оборона Волині готується до війни. ВІДЕО
13 лютий, 23:25
Медіа