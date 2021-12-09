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У Луцьку в одній із квартир торгували сурогатом

У Луцьку в одній із квартир торгували сурогатом
Чергову «наливайку» виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир на вулиці Січовій, 1, що у Луцьку.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Фейсбук.

На порушницю клали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.

Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13 600 гривень.

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Теги: сурогат, Луцьк
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