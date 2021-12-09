У Луцьку в одній із квартир торгували сурогатом





Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у



На порушницю клали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.



Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13 600 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чергову «наливайку» виявив інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир на вулиці Січовій, 1, що у Луцьку.Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Фейсбук. На порушницю клали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13 600 гривень.

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