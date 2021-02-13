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У День закоханих луцький ДРАЦС працюватиме 12 годин

У День закоханих луцький ДРАЦС працюватиме 12 годин
У День святого Валентина в обласному центрі Волині відділ ДРАЦС працюватиме пів доби. Подати заяву для реєстрації шлюбу або одружитися 14 лютого можна буде з 8:00 до 20:00.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Мін'юсту Ольга Семенюк.

З її слів, зазвичай у понеділок ДРАЦС не працює, однак цього дня планують взяти шлюб 12 пар закоханих, які зареєструвалися попередньо. Також цього дня можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу.

Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Мін'юсту зазначила, що 14 лютого у луцькому відділі можна відсвяткувати заручини чи провести обряд ювілейного весілля. Ті пари, котрі не встигли подати заяву на 14 лютого через відділи ДРАЦС, додала Ольга Семенюк, можуть одружитися в межах пілотного проєкту "Шлюб за добу" та зареєструвати шлюб у коротший термін.

Довідково: відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Луцьку серед інших відділів в області обрали задля участі у Всеукраїнській акції Міністерства юстиції "Кохання поза часом 2022".

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Теги: День Закоханих, Луцьк, шлюб, ДРАЦС
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