В Україні виділили 16,6 мільярдів на розблокування польотів над країною





Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм-каналі.



13 лютого на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.



"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - написав Шмигаль.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.Про це повідомив прем’єр-міністру Телеграм-каналі.13 лютого на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній."Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - написав Шмигаль.

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