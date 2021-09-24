В Україні виділили 16,6 мільярдів на розблокування польотів над країною
Сьогодні, 02:00
Уряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм-каналі.
13 лютого на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.
"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - написав Шмигаль.
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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм-каналі.
13 лютого на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.
"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - написав Шмигаль.
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