У волинському місті невідомі порізали шини на трьох автомобілях. ФОТО





Машини були припарковані у дворах будинків. Про інцидент написала у фейсбуці одна з постраждалих Мар’яна Студняк, пише



Така ситуація з дівчиною вже не вперше. У липні 2019-го року їй розтрощили магазин, побили ролети, вікна та автомобіль.



Цього разу постраждав її автомобіль та ще двох її знайомих. Їм порізали всі шини.



Мар’яна зазначила, що з року в рік в Нововолинську процвітає злочинність, з якою чомусь не справляється ні поліція, ні влада.



“Зі своєї кишені я плачу податки за магазин, в якому мені неодноразово б’ють вікна та руйнують двері. Ми їздимо на машинах, які нам не подарували, але мають право нищити. Ми живемо у квартирах, де до нас заходять несподівані гості та забирають те, що їм не належить.



Хто за цим всім стоїть? Ніхто не знає, а можливо прикриває або не вигідно озвучувати”, – написала вона.



Один автомобіль пошкодили на вулиці Марка Вовчка орієнтовно з 4:00 по 5:00 ранку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ночі з 12-го на 13-те лютого в Нововолинську на різних вулицях невідомі особи пошкодили три автомобілі.Машини були припарковані у дворах будинків. Про інцидент написала у фейсбуці одна з постраждалихпише БУГ Така ситуація з дівчиною вже не вперше. У липні 2019-го року їй розтрощили магазин, побили ролети, вікна та автомобіль.Цього разу постраждав її автомобіль та ще двох її знайомих. Їм порізали всі шини.Мар’яна зазначила, що з року в рік в Нововолинську процвітає злочинність, з якою чомусь не справляється ні поліція, ні влада.“Зі своєї кишені я плачу податки за магазин, в якому мені неодноразово б’ють вікна та руйнують двері. Ми їздимо на машинах, які нам не подарували, але мають право нищити. Ми живемо у квартирах, де до нас заходять несподівані гості та забирають те, що їм не належить.Хто за цим всім стоїть? Ніхто не знає, а можливо прикриває або не вигідно озвучувати”, – написала вона.Один автомобіль пошкодили на вулиці Марка Вовчка орієнтовно з 4:00 по 5:00 ранку.

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