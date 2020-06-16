У волинському місті невідомі порізали шини на трьох автомобілях. ФОТО
Сьогодні, 05:32
У ночі з 12-го на 13-те лютого в Нововолинську на різних вулицях невідомі особи пошкодили три автомобілі.
Машини були припарковані у дворах будинків. Про інцидент написала у фейсбуці одна з постраждалих Мар’яна Студняк, пише БУГ.
Така ситуація з дівчиною вже не вперше. У липні 2019-го року їй розтрощили магазин, побили ролети, вікна та автомобіль.
Цього разу постраждав її автомобіль та ще двох її знайомих. Їм порізали всі шини.
Мар’яна зазначила, що з року в рік в Нововолинську процвітає злочинність, з якою чомусь не справляється ні поліція, ні влада.
“Зі своєї кишені я плачу податки за магазин, в якому мені неодноразово б’ють вікна та руйнують двері. Ми їздимо на машинах, які нам не подарували, але мають право нищити. Ми живемо у квартирах, де до нас заходять несподівані гості та забирають те, що їм не належить.
Хто за цим всім стоїть? Ніхто не знає, а можливо прикриває або не вигідно озвучувати”, – написала вона.
Один автомобіль пошкодили на вулиці Марка Вовчка орієнтовно з 4:00 по 5:00 ранку.
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Машини були припарковані у дворах будинків. Про інцидент написала у фейсбуці одна з постраждалих Мар’яна Студняк, пише БУГ.
Така ситуація з дівчиною вже не вперше. У липні 2019-го року їй розтрощили магазин, побили ролети, вікна та автомобіль.
Цього разу постраждав її автомобіль та ще двох її знайомих. Їм порізали всі шини.
Мар’яна зазначила, що з року в рік в Нововолинську процвітає злочинність, з якою чомусь не справляється ні поліція, ні влада.
“Зі своєї кишені я плачу податки за магазин, в якому мені неодноразово б’ють вікна та руйнують двері. Ми їздимо на машинах, які нам не подарували, але мають право нищити. Ми живемо у квартирах, де до нас заходять несподівані гості та забирають те, що їм не належить.
Хто за цим всім стоїть? Ніхто не знає, а можливо прикриває або не вигідно озвучувати”, – написала вона.
Один автомобіль пошкодили на вулиці Марка Вовчка орієнтовно з 4:00 по 5:00 ранку.
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