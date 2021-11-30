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У Луцьку на кільці небезпечно дрифтував водій BMW. ВІДЕО

У Луцьку на кільці небезпечно дрифтував водій BMW. ВІДЕО
У Луцьку на кільці на вулиці Рівненській камери відеоспостереження зафіксували автомобіль, який умисно порушував правила дорожнього руху.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Водій автомобіля BMW виїхав на кільце з круговим рухом проти напрямку руху, здійснював небезпечні маневри та створив декілька аварійних ситуацій, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Ймовірно, керманич авто був в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, адже такі дії на дорозі ледве не призвели до дорожньо-транспортної пригоди, добре, що все обійшлося без жертв.

Департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів для притягнення водія BMW до відповідальності.

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Теги: Луцьк, дрифт
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