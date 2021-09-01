На Донбасі за вбивство затримали двох військових ЗСУ





Про це у повідомленні у



За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.



"На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі затримано двох військовослужбовців Збройних Сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб.Про це у повідомленні у Facebook інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості."На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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