Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
Сьогодні, 08:55
За добу 13 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 447, серед медпрацівників – 252). ;
◾️ 18 938 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 14 лютого.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 24 518 випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 270 осіб;
◾️ летальних випадків – 142;
◾️ одужали – 9 338 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 542 693 особи;
◾️ одужали – 3 788 395 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 950;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 060 801.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом провели 31 126 896 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2293 ;
Вінницька область – 401;
Волинська область – 445 ;
Дніпропетровська область – 1171;
Донецька область – 737 ;
Житомирська область – 739;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 468 ;
Івано-Франківська область – 436;
Київська область – 530;
Кіровоградська область – 258;
Луганська область – 245;
Львівська область – 736;
Миколаївська область – 746;
Одеська область – 1519;
Полтавська область – 222;
Рівненська область – 395;
Сумська область – 500;
Тернопільська область – 361;
Харківська область – 1107;
Херсонська область – 721;
Хмельницька область – 564;
Черкаська область – 823;
Чернівецька область – 571;
Чернігівська область – 713.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 447, серед медпрацівників – 252). ;
◾️ 18 938 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 14 лютого.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 24 518 випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 270 осіб;
◾️ летальних випадків – 142;
◾️ одужали – 9 338 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 542 693 особи;
◾️ одужали – 3 788 395 осіб;
◾️ летальних випадків – 102 950;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 060 801.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом провели 31 126 896 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2293 ;
Вінницька область – 401;
Волинська область – 445 ;
Дніпропетровська область – 1171;
Донецька область – 737 ;
Житомирська область – 739;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 468 ;
Івано-Франківська область – 436;
Київська область – 530;
Кіровоградська область – 258;
Луганська область – 245;
Львівська область – 736;
Миколаївська область – 746;
Одеська область – 1519;
Полтавська область – 222;
Рівненська область – 395;
Сумська область – 500;
Тернопільська область – 361;
Харківська область – 1107;
Херсонська область – 721;
Хмельницька область – 564;
Черкаська область – 823;
Чернівецька область – 571;
Чернігівська область – 713.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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