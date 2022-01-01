Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні

За добу 13 лютого в Україні:◾️ зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 447, серед медпрацівників – 252). ;◾️ 18 938 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 14 лютого.Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних, днем раніше виявили 24 518 випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 270 осіб;◾️ летальних випадків – 142;◾️ одужали – 9 338 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 542 693 особи;◾️ одужали – 3 788 395 осіб;◾️ летальних випадків – 102 950;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 060 801.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом провели 31 126 896 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2293 ;Вінницька область – 401;Волинська область – 445 ;Дніпропетровська область – 1171;Донецька область – 737 ;Житомирська область – 739;Закарпатська область – 292;Запорізька область – 468 ;Івано-Франківська область – 436;Київська область – 530;Кіровоградська область – 258;Луганська область – 245;Львівська область – 736;Миколаївська область – 746;Одеська область – 1519;Полтавська область – 222;Рівненська область – 395;Сумська область – 500;Тернопільська область – 361;Харківська область – 1107;Херсонська область – 721;Хмельницька область – 564;Черкаська область – 823;Чернівецька область – 571;Чернігівська область – 713.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.