Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.31, а продаж – 28.72.
Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.97, продаж – 7.10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.97, продаж – 7.10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус на Волині: 445 людей захворіли, 3 – померли
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
Сьогодні, 09:15
Мати з сином загинули у пожежі в Луцькому районі
Сьогодні, 09:03
Традиційне зниження після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні
Сьогодні, 08:55
Медіа