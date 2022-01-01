Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого





Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.48.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.97, продаж – 7.10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.31, а продаж – 28.72.Євро при купівлі становить – 32.10, продажу – 32.48.Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.97, продаж – 7.10.

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