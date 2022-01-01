Коронавірус на Волині: 445 людей захворіли, 3 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 445 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 14 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 268,Летальних випадків (осіб) – 3, з них:Луцький район – 2 випадки (Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 1);Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ).методом ПЛР (осіб) – 247,методом ІФА (осіб) – 28.– 204 хворих:Луцька ТГ – 79Боратинська ТГ – 16Берестечківська ТГ – 1Городищенська ТГ – 12Горохівська ТГ – 12Ківерцівська ТГ – 27Колківська ТГ – 12Мар’янівська ТГ – 17Олицька ТГ – 7Підгайцівська ТГ – 10Торчинська ТГ – 10Цуманська ТГ – 1– 75 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 18Затурцівська ТГ – 2Локачинська ТГ – 14Нововолинська ТГ – 30Оваднівська ТГ – 4Павлівська ТГ – 2Поромівська ТГ – 5– 55 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 4Любешівська ТГ – 34Маневицька ТГ – 15Сошичненська ТГ – 2– 111 хворих:Вишнівська ТГ – 5Голобська ТГ – 4Дубівська ТГ – 1Заболотівська ТГ – 1Забродівськ а ТГ – 2Ковельська ТГ – 60Колодяжненська ТГ – 1Люблинецька ТГ – 10Любомльська ТГ – 10Ратнівська ТГ – 4Шацька ТГ – 13захворіли (осіб) – 123659 (з них дітей – 10701 та медичних працівників –5197),одужали ( осіб) – 106500 (з них дітей – 7796 та медичних працівників –4563),летальних випадків (осіб) –2327 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 472644,методом ІФА (осіб) –215163.За добу 13 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 290 щеплень. Першою дозою щепили — 102 особи, другою дозою – 164 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 24 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344802 людини, отримали дві дози – 322519 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7295 людей. Загалом провели 675045 щеплень.