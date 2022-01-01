Коронавірус на Волині: 445 людей захворіли, 3 – померли
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 445 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 14 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 268,
Летальних випадків (осіб) – 3, з них:
Луцький район – 2 випадки (Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 247,
методом ІФА (осіб) – 28.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 204 хворих:
Луцька ТГ – 79
Боратинська ТГ – 16
Берестечківська ТГ – 1
Городищенська ТГ – 12
Горохівська ТГ – 12
Ківерцівська ТГ – 27
Колківська ТГ – 12
Мар’янівська ТГ – 17
Олицька ТГ – 7
Підгайцівська ТГ – 10
Торчинська ТГ – 10
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 75 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18
Затурцівська ТГ – 2
Локачинська ТГ – 14
Нововолинська ТГ – 30
Оваднівська ТГ – 4
Павлівська ТГ – 2
Поромівська ТГ – 5
Камінь-Каширський район – 55 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 4
Любешівська ТГ – 34
Маневицька ТГ – 15
Сошичненська ТГ – 2
Ковельський район – 111 хворих:
Вишнівська ТГ – 5
Голобська ТГ – 4
Дубівська ТГ – 1
Заболотівська ТГ – 1
Забродівськ а ТГ – 2
Ковельська ТГ – 60
Колодяжненська ТГ – 1
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 10
Ратнівська ТГ – 4
Шацька ТГ – 13
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 123659 (з них дітей – 10701 та медичних працівників –5197),
одужали ( осіб) – 106500 (з них дітей – 7796 та медичних працівників –4563),
летальних випадків (осіб) –2327 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 472644,
методом ІФА (осіб) –215163.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 13 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 290 щеплень. Першою дозою щепили — 102 особи, другою дозою – 164 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 24 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344802 людини, отримали дві дози – 322519 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7295 людей. Загалом провели 675045 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 268,
Летальних випадків (осіб) – 3, з них:
Луцький район – 2 випадки (Луцька ТГ – 1, Горохівська ТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок (Нововолинська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 247,
методом ІФА (осіб) – 28.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 204 хворих:
Луцька ТГ – 79
Боратинська ТГ – 16
Берестечківська ТГ – 1
Городищенська ТГ – 12
Горохівська ТГ – 12
Ківерцівська ТГ – 27
Колківська ТГ – 12
Мар’янівська ТГ – 17
Олицька ТГ – 7
Підгайцівська ТГ – 10
Торчинська ТГ – 10
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 75 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18
Затурцівська ТГ – 2
Локачинська ТГ – 14
Нововолинська ТГ – 30
Оваднівська ТГ – 4
Павлівська ТГ – 2
Поромівська ТГ – 5
Камінь-Каширський район – 55 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 4
Любешівська ТГ – 34
Маневицька ТГ – 15
Сошичненська ТГ – 2
Ковельський район – 111 хворих:
Вишнівська ТГ – 5
Голобська ТГ – 4
Дубівська ТГ – 1
Заболотівська ТГ – 1
Забродівськ а ТГ – 2
Ковельська ТГ – 60
Колодяжненська ТГ – 1
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 10
Ратнівська ТГ – 4
Шацька ТГ – 13
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 123659 (з них дітей – 10701 та медичних працівників –5197),
одужали ( осіб) – 106500 (з них дітей – 7796 та медичних працівників –4563),
летальних випадків (осіб) –2327 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 472644,
методом ІФА (осіб) –215163.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 13 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 290 щеплень. Першою дозою щепили — 102 особи, другою дозою – 164 особи, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 24 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 344802 людини, отримали дві дози – 322519 людей, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 7295 людей. Загалом провели 675045 щеплень.
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