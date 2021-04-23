Інвестиційна нерухомість: як обрати*
Сьогодні, 09:01
Якщо ви плануєте придбати нерухомість, яка потім буде працювати на вас, наприклад, квартиру для здачі в оренду, зверніть увагу на такі фактори:
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Локація
Щоб придбана вами квартира не простоювала і приносила бажані дивіденди, вона повинна бути в зручному та престижному районі міста.
Інфраструктура
Ваш орендар оцінить переваги наявної поруч комерційної та соціальної інфраструктури, транспортну доступність, сучасний благоустрій.
Надійний забудовник
Важливо, кому ви довірите свої кошти. У компанії-забудовника має бути беззаперечний досвід та репутація.
Прогнозований розрахунок окупності
Тут все логічно. Цей показник можна перевірити за допомогою ринкової ціни оренди та купівлі квартири у обраній локації.
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Отож, якщо ви шукаєте нерухомість саме для інвестиції — зверніться у консультаційний центр «Kyiv Sky», там пропонують спеціально продумані варіанти. А саме: пакетну пропозицію «Разом дешевше» - одночасну купівлю двох однокімнатних квартир зі зниженою ціною. Важливим є те, що квартири можна об’єднати, коли для цього виникне потреба.
Квартира «Еверест 1» - 45,6 кв.м – максимальний комфорт. Простора світла спальня, яку можна зонувати: спальна та відпочинкова територія. Містка гардеробна, велика кухня в якій теж можна кавувати на м’якому диванчику біля панорамного вікна.
Квартира «Еверест 2» – євроодиничка 34,9 кв.м, що перевершить ваші очікування.
Коли непотрібно переплачувати, тому що площа максимально продумана та оптимізована. Комфортна приватна кімнатка та сучасний формат кухні-вітальні задовільнять потреби найвибагливіших мешканців. Бонус - наявність у передпокої великої зони для зберігання.
Нагадаємо, що житловий комплекс «Kyiv Sky» будує компанія «Єврохолдінг», що в кінці минуло року здала в експлуатацію «Яровицю» та будує житловий квартал «Dream Town».
У «Kyiv Sky» інвестиційно перспективна локація – район Київського майдану, комплекс матиме власну комерційну інфраструктуру, підземний паркінг, планують красивий та сучасний благоустрій.
Наразі на будівельному майданчику уже завершують зведення 15 поверху та активно проводять внутрішні роботи: мурують перестінки, монтують вікна та сантехнічні комунікації.
Залишились запитання? Телефонуйте 067 442 09 09.
Консультаційний центр «Kyiv Sky» - вул. Рівненська, 4
Приймайте розумні рішення!
kyiv-sky.com.ua
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Локація
Щоб придбана вами квартира не простоювала і приносила бажані дивіденди, вона повинна бути в зручному та престижному районі міста.
Інфраструктура
Ваш орендар оцінить переваги наявної поруч комерційної та соціальної інфраструктури, транспортну доступність, сучасний благоустрій.
Надійний забудовник
Важливо, кому ви довірите свої кошти. У компанії-забудовника має бути беззаперечний досвід та репутація.
Прогнозований розрахунок окупності
Тут все логічно. Цей показник можна перевірити за допомогою ринкової ціни оренди та купівлі квартири у обраній локації.
⠀⠀
Отож, якщо ви шукаєте нерухомість саме для інвестиції — зверніться у консультаційний центр «Kyiv Sky», там пропонують спеціально продумані варіанти. А саме: пакетну пропозицію «Разом дешевше» - одночасну купівлю двох однокімнатних квартир зі зниженою ціною. Важливим є те, що квартири можна об’єднати, коли для цього виникне потреба.
Квартира «Еверест 1» - 45,6 кв.м – максимальний комфорт. Простора світла спальня, яку можна зонувати: спальна та відпочинкова територія. Містка гардеробна, велика кухня в якій теж можна кавувати на м’якому диванчику біля панорамного вікна.
Квартира «Еверест 2» – євроодиничка 34,9 кв.м, що перевершить ваші очікування.
Коли непотрібно переплачувати, тому що площа максимально продумана та оптимізована. Комфортна приватна кімнатка та сучасний формат кухні-вітальні задовільнять потреби найвибагливіших мешканців. Бонус - наявність у передпокої великої зони для зберігання.
Нагадаємо, що житловий комплекс «Kyiv Sky» будує компанія «Єврохолдінг», що в кінці минуло року здала в експлуатацію «Яровицю» та будує житловий квартал «Dream Town».
У «Kyiv Sky» інвестиційно перспективна локація – район Київського майдану, комплекс матиме власну комерційну інфраструктуру, підземний паркінг, планують красивий та сучасний благоустрій.
Наразі на будівельному майданчику уже завершують зведення 15 поверху та активно проводять внутрішні роботи: мурують перестінки, монтують вікна та сантехнічні комунікації.
Залишились запитання? Телефонуйте 067 442 09 09.
Консультаційний центр «Kyiv Sky» - вул. Рівненська, 4
Приймайте розумні рішення!
kyiv-sky.com.ua
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