Інвестиційна нерухомість: як обрати*

Якщо ви плануєте придбати нерухомість, яка потім буде працювати на вас, наприклад, квартиру для здачі в оренду, зверніть увагу на такі фактори:Щоб придбана вами квартира не простоювала і приносила бажані дивіденди, вона повинна бути в зручному та престижному районі міста.Ваш орендар оцінить переваги наявної поруч комерційної та соціальної інфраструктури, транспортну доступність, сучасний благоустрій.Важливо, кому ви довірите свої кошти. У компанії-забудовника має бути беззаперечний досвід та репутація.Тут все логічно. Цей показник можна перевірити за допомогою ринкової ціни оренди та купівлі квартири у обраній локації.⠀⠀Отож, якщо ви шукаєте нерухомість саме для інвестиції — зверніться у консультаційний центр «Kyiv Sky», там пропонують спеціально продумані варіанти. А саме:- одночасну купівлю двох однокімнатних квартир зі зниженою ціною. Важливим є те, що квартири можна об’єднати, коли для цього виникне потреба.- 45,6 кв.м – максимальний комфорт. Простора світла спальня, яку можна зонувати: спальна та відпочинкова територія. Містка гардеробна, велика кухня в якій теж можна кавувати на м’якому диванчику біля панорамного вікна.– євроодиничка 34,9 кв.м, що перевершить ваші очікування.Коли непотрібно переплачувати, тому що площа максимально продумана та оптимізована. Комфортна приватна кімнатка та сучасний формат кухні-вітальні задовільнять потреби найвибагливіших мешканців. Бонус - наявність у передпокої великої зони для зберігання.Нагадаємо, що житловий комплекс «Kyiv Sky» будує компанія «Єврохолдінг», що в кінці минуло року здала в експлуатацію «Яровицю» та будує житловий квартал «Dream Town».У «Kyiv Sky» інвестиційно перспективна локація – район Київського майдану, комплекс матиме власну комерційну інфраструктуру, підземний паркінг, планують красивий та сучасний благоустрій.Наразі на будівельному майданчику уже завершують зведення 15 поверху та активно проводять внутрішні роботи: мурують перестінки, монтують вікна та сантехнічні комунікації.Залишились запитання? Телефонуйте 067 442 09 09.Консультаційний центр «Kyiv Sky» - вул. Рівненська, 4Приймайте розумні рішення!