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Мученик Валентин ніяк не причетний до дня закоханих 14 лютого, – луцький священник

Мученик Валентин ніяк не причетний до дня закоханих 14 лютого, – луцький священник
Луцький священник Володимир Подолець стверджує, що святий мученик Валентин справді був, але він жодним чином не причетний до дня закоханих, який прийнято відзначати 14 лютого.

Про це священнослужитель сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«Є такий мученик Валентин, його мощі поховані у місті Римі. На його могилі є напис: «Жив так, наче збирався завтра померти, а працював так – наче збирався жити вічно». Але цей святий, пам’ять якого вшановують і православна церква, і на Заході, не має відношення до 14 лютого – дня закоханих… Святий Валентин був, він виконував свою християнську місію, і вона зовсім не співпадає з тією, яку розказують прихильники свята 14 лютого. Це не церковне свято і не день святого Валентина», – запевняє Володимир Подолець.

На його думку, традиція святкувати день закоханих не православна і не українська, а прийшла до нас з Європи, і її мета – поширювати культ надмірної свободи.

«А надмірна свобода, зловживання свободою – це дорога до рабства похотей, пристрастей, до залежності і до інших збочень, які не завжди роблять людей щасливими», – наголошує гість програми.

Тим часом, каже, покровитель подружжя у православній церкві справді є, і це – святий великомученик Прокопій.

Священник радить не святкувати день закоханих раз у рік, а постійно, щодня проявляти відповідне ставлення до своїх «других половинок».

«Я цей день відзначаю щодня щодо своєї дружини. І раджу всім одруженим чоловікам та тим, які збираються одружитися, не один день в році це відзначати це свято, а впродовж цілого року щоденно. Перш за все – виконанням свого чоловічого правильного обов’язку, працювати на благо сім’ї, бути головою сім’ї. Дехто хибно думає, що голова сім’ї має якісь привілеї, що біля нього всі слуги, в тому числі й дружина. Голова сім’ї – це той, хто відповідає за правильний порядок, хто сам себе віддає сім’ї. Головування у тому, що голова сім’ї відповідальний за все, всюди сіє правильне зерно життя, віри, любові та інших речей, які сім’ю роблять здоровою і щасливою», – наголосив Володимир Подолець.

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Теги: Дент закоханих, священник
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