Мученик Валентин ніяк не причетний до дня закоханих 14 лютого, – луцький священник
Сьогодні, 09:36
Луцький священник Володимир Подолець стверджує, що святий мученик Валентин справді був, але він жодним чином не причетний до дня закоханих, який прийнято відзначати 14 лютого.
Про це священнослужитель сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«Є такий мученик Валентин, його мощі поховані у місті Римі. На його могилі є напис: «Жив так, наче збирався завтра померти, а працював так – наче збирався жити вічно». Але цей святий, пам’ять якого вшановують і православна церква, і на Заході, не має відношення до 14 лютого – дня закоханих… Святий Валентин був, він виконував свою християнську місію, і вона зовсім не співпадає з тією, яку розказують прихильники свята 14 лютого. Це не церковне свято і не день святого Валентина», – запевняє Володимир Подолець.
На його думку, традиція святкувати день закоханих не православна і не українська, а прийшла до нас з Європи, і її мета – поширювати культ надмірної свободи.
«А надмірна свобода, зловживання свободою – це дорога до рабства похотей, пристрастей, до залежності і до інших збочень, які не завжди роблять людей щасливими», – наголошує гість програми.
Тим часом, каже, покровитель подружжя у православній церкві справді є, і це – святий великомученик Прокопій.
Священник радить не святкувати день закоханих раз у рік, а постійно, щодня проявляти відповідне ставлення до своїх «других половинок».
«Я цей день відзначаю щодня щодо своєї дружини. І раджу всім одруженим чоловікам та тим, які збираються одружитися, не один день в році це відзначати це свято, а впродовж цілого року щоденно. Перш за все – виконанням свого чоловічого правильного обов’язку, працювати на благо сім’ї, бути головою сім’ї. Дехто хибно думає, що голова сім’ї має якісь привілеї, що біля нього всі слуги, в тому числі й дружина. Голова сім’ї – це той, хто відповідає за правильний порядок, хто сам себе віддає сім’ї. Головування у тому, що голова сім’ї відповідальний за все, всюди сіє правильне зерно життя, віри, любові та інших речей, які сім’ю роблять здоровою і щасливою», – наголосив Володимир Подолець.
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Про це священнослужитель сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«Є такий мученик Валентин, його мощі поховані у місті Римі. На його могилі є напис: «Жив так, наче збирався завтра померти, а працював так – наче збирався жити вічно». Але цей святий, пам’ять якого вшановують і православна церква, і на Заході, не має відношення до 14 лютого – дня закоханих… Святий Валентин був, він виконував свою християнську місію, і вона зовсім не співпадає з тією, яку розказують прихильники свята 14 лютого. Це не церковне свято і не день святого Валентина», – запевняє Володимир Подолець.
На його думку, традиція святкувати день закоханих не православна і не українська, а прийшла до нас з Європи, і її мета – поширювати культ надмірної свободи.
«А надмірна свобода, зловживання свободою – це дорога до рабства похотей, пристрастей, до залежності і до інших збочень, які не завжди роблять людей щасливими», – наголошує гість програми.
Тим часом, каже, покровитель подружжя у православній церкві справді є, і це – святий великомученик Прокопій.
Священник радить не святкувати день закоханих раз у рік, а постійно, щодня проявляти відповідне ставлення до своїх «других половинок».
«Я цей день відзначаю щодня щодо своєї дружини. І раджу всім одруженим чоловікам та тим, які збираються одружитися, не один день в році це відзначати це свято, а впродовж цілого року щоденно. Перш за все – виконанням свого чоловічого правильного обов’язку, працювати на благо сім’ї, бути головою сім’ї. Дехто хибно думає, що голова сім’ї має якісь привілеї, що біля нього всі слуги, в тому числі й дружина. Голова сім’ї – це той, хто відповідає за правильний порядок, хто сам себе віддає сім’ї. Головування у тому, що голова сім’ї відповідальний за все, всюди сіє правильне зерно життя, віри, любові та інших речей, які сім’ю роблять здоровою і щасливою», – наголосив Володимир Подолець.
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