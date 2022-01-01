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Розшукують безвісти зниклого військового з Володимира. ФОТО

Розшукують безвісти зниклого військового з Володимира. ФОТО
На Рівненщині рідні розшукують військовослужбовця Побєда Юрія Володимировича 27-го жовтня 1993 року народження, який родом з Володимира.

Останній раз бачили в Тучині, 6-го лютого, приблизно о 22:00год, повідомляє Rivne Online.

Силові структури, окремі добровольчі групи, мисливці і єгері, лісники і жителі села Тучин його розшукують майже шість діб.

Наразі його бригада перебуває у селі Тучин, Гощанського району, Рівненської області.

Прикмети: Зріст-180 см, худорлявої тілобудови, одягнений- коротка темно-сіра куртка, штани джинсові-сині, чорні кросівки.

Прохання: будь яку інформацію, що стосується зниклого чоловіка надати за тел. 0966400840.


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Теги: Рівненщина, Володимир, розшук, військовий
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