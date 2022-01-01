Розшукують безвісти зниклого військового з Володимира. ФОТО

Побєда Юрія Володимировича 27-го жовтня 1993 року народження, який родом з Володимира.



Останній раз бачили в Тучині, 6-го лютого, приблизно о 22:00год, повідомляє



Силові структури, окремі добровольчі групи, мисливці і єгері, лісники і жителі села Тучин його розшукують майже шість діб.



Наразі його бригада перебуває у селі Тучин, Гощанського району, Рівненської області.



Прикмети: Зріст-180 см, худорлявої тілобудови, одягнений- коротка темно-сіра куртка, штани джинсові-сині, чорні кросівки.



Прохання: будь яку інформацію, що стосується зниклого чоловіка надати за тел. 0966400840.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині рідні розшукують військовослужбовця27-го жовтня 1993 року народження, який родом з Володимира.Останній раз бачили в Тучині, 6-го лютого, приблизно о 22:00год, повідомляє Rivne Online Силові структури, окремі добровольчі групи, мисливці і єгері, лісники і жителі села Тучин його розшукують майже шість діб.Наразі його бригада перебуває у селі Тучин, Гощанського району, Рівненської області.Зріст-180 см, худорлявої тілобудови, одягнений- коротка темно-сіра куртка, штани джинсові-сині, чорні кросівки.Прохання: будь яку інформацію, що стосується зниклого чоловіка надати за тел. 0966400840.

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