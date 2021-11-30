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У Луцьку водій дрифтував на Привокзальному майдані. ВІДЕО

У Луцьку водій дрифтував на Привокзальному майдані. ВІДЕО
14 лютого у Луцьку на Привокзальному майдані камери відеоспостереження зафіксували водія автомобіля Mersedes, який дрифтував.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Водій автомобіля «Mercedes», д.н.з. АС5766ЕХ, дрифтував на стоянці автотранспорту поблизу залізничного вокзалу. Задля забезпечення безпеки дорожнього руху, комфортного відпочинку мешканців міста, департаментом муніципальної варти Луцької міської ради направлено лист зі всіма відеоматеріалами до управління патрульної поліції, для притягнення водія до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

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Теги: Луцьк, дрифт, водій, Привокзальний майдан
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