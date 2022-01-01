В Україні захворюваність на коронавірус йде на спад, - Ляшко





Про це під час під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише



"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.



За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.



Нагадаємо, в Україну станом на 14 лютого побільшало "жовтих" зон. До "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим". У



Нагадаємо, через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні спостерігається тентенція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше ніж це прогнозували в МОЗ.Про це під час під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише ТСН "Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.Нагадаємо, в Україну станом на 14 лютого побільшало "жовтих" зон. До "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим". У "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів - "помаранчеві".Нагадаємо, через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

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