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В Україні захворюваність на коронавірус йде на спад, - Ляшко

В Україні захворюваність на коронавірус йде на спад, - Ляшко
В Україні спостерігається тентенція до нормалізації ситуації із захворюваністю на коронавірус. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше ніж це прогнозували в МОЗ.

Про це під час під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише ТСН.

"Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - сказав Ляшко.

За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.

Нагадаємо, в Україну станом на 14 лютого побільшало "жовтих" зон. До "жовтого" рівня епіднебезпеки повернувся Київ, який напередодні був "помаранчевим". У "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Решта регіонів - "помаранчеві".

Нагадаємо, через погіршення епідситуації від 24 січня "червоний" рівень небезпеки встановлено на Івано-Франківщині, а від 27 січня - в Рівненській області. Ще у трьох областях - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській – "червоний" рівень почав діяти від 11 лютого.

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Теги: Україна, коронавірус
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