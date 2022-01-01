Розшукують безвісти зниклу 72-річну жительку Сумщини. ФОТО

Кучмій Надії Дмитрівни, 26 вересня 1949 року народження, мешканки Сумської області, Охтирського району, села Яблучне.





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Жінка 22 січня цього року пішла з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась.



Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 165 – 170 см, середньої тілобудови, волосся темне з сивиною.



Була одягнена: куртка бордового кольору, різнокольорові штани, хустка, різнокольоровий халат, чоботи зимові чорного кольору.



Звертаємося до громадян яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклої громадянки невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0996175853 або 102.

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